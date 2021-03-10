В Киеве привлекут лидеров мнений к популяризации вакцинации

В анкете необходимо указать их полные имена, контактные данные, а также страницы в социальных сетях.

Департамент здравоохранения КГГА создал анкету для публичных лиц, которые готовы получить прививку и популяризировать вакцинацию. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сказано, что зарегистрированные общественные деятели получат право не на приоритетную вакцинацию, а на прививку остатками доз.

В анкете необходимо указать их полные имена, контактные данные, а также страницы в социальных сетях. Также просят указать, в чем заключается их деятельность как публичных или общественных деятелей.

Ранее по Украине запустили специальную форму для вакцинации общественных деятелей. Кроме того, десяти известным украинцам в прямом эфире провели вакцинацию от коронавирусной болезни. Во время эфира вакцинацию начали с врачей. После чего прививки получили известные в Украине люди. Первым получившим вакцину стал президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров. После этого вакцину в порядке очереди получили остальные участники, в том числе Руслана Лыжичко, Наталья Мосийчук и Александр Педан.

Напомним, Фокус разбирался как лидеры мнений оказались важнее пенсионеров, и получат вакцину вне очереди. Украина закупила 10-дозовые флаконы вакцины CoviShield и использовать их за один раз не всегда получается. Фокус выяснил, кто отвечает за распределение остатков препарата и что с ними происходит.