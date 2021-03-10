У Києві залучать лідерів думок до популяризації вакцинації

В анкеті необхідно вказати їх повні імена, контактні дані, а також сторінки у соціальних мережах.

Департамент охорони здоров'я КМДА створив анкету для публічних осіб, які готові отримати щеплення і популяризувати вакцинацію. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Сказано, що зареєстровані громадські діячі отримають право не на пріоритетну вакцинацію, а на щеплення залишками доз.

В анкеті необхідно вказати їх повні імена, контактні дані, а також сторінки у соціальних мережах. Також просять вказати, у чому полягає їх діяльність як державних або громадських діячів.

Раніше по Україні запустили спеціальну форму для вакцинації громадських діячів. Крім того, десяти відомим українцям в прямому ефірі провели вакцинацію від коронавірусної хвороби. Під час ефіру вакцинацію почали з лікарів. Після чого щеплення отримали відомі в Україні люди. Першим отримав вакцину став президент асоціації анестезіологів України Сергій Дубров. Після цього вакцину по черзі отримали інші учасники, зокрема Руслана Лижичко, Наталя Мосійчук та Олександр Педан.

Нагадаємо, Фокус розбирався як лідери думок виявилися важливішими пенсіонерів, і отримають вакцину позачергово. Україна закупила 10-дозові флакони вакцини CoviShield і використовувати їх за один раз не завжди виходить. Фокус з'ясував, хто відповідає за розподіл залишків препарату і що з ними відбувається.