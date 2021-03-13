Третя хвиля COVID: 13 марта госпіталізували 4 259 осіб, а Київ продовжує зростати

В "важких" регіонах ситуація трохи покращилася, а ось в Києві кількість займаних ліжок перевищила 60%.

Станом на вечір суботи, 13 березня, в Україні з підозрою на COVID-19 або підтвердженим діагнозом зайнято 31 840 з 71 090 койко-місць (44,79%), що на 110 менше, ніж добою раніше — 31 950. Відповідні дані призводить сайт Міністерства охорони здоровʼя.

Так, за сьогодні госпіталізували 4 259 осіб. Ця цифра більше, ніж за вчорашній день, коли в медустанови потрапило 3 965 осіб. Виписали з лікарень сьогодні 4 218 пацієнтів: це на 1 100 пункт більше, ніж добою раніше (3 118).

Найскладніше ситуація з ліжками йде в пʼяти регіонах:

Івано-Франківська область — зайнято 78,91% ліжко-місць (проти 81,82% добою раніше);

— зайнято 78,91% ліжко-місць (проти 81,82% добою раніше); Закарпатська область — 77,76% (вчора — 78,46%);

— 77,76% (вчора — 78,46%); Вінницька область — 69,45% (вчора — 73,27%);

— 69,45% (вчора — 73,27%); Чернівецька область — 58,37% (62,52% добою раніше).

Також ситуація напружена в Києві: за станом на сьогодні там зайнято 60,7% ліжок для COVID-пацієнтів. Для порівняння вчора, 12 березня, було зайнято 60% ліжок (+ 0,7%).

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ, на своїй сторінці в Facebook зазначив, що Україна вже обігнала всі великі країни за кількістю госпіталізованих хворих на один мільйон населення.

"І це при тому, що населення України значно менше Франції, Великобританії, Іспанії та Італії", — написав він.

Спеціально для цього блогер також навів графік госпіталізацій по країнах і вказав, що в Україні цей показник знаходиться на рівні 662 осіб.

Більш того, за словами Істребіна, якщо додати до цього числа тих, хто госпіталізований з підозрою на COVID-19, то отримаємо 841 госпіталізованого на один мільйон українців.

"Таких високих госпіталізацій не було ні в одній країні Європи, окрім Болгарії … Багато наших громадян і чиновники слухають мантри Степанова про значний запас койко-місць. Але проблема в іншому, навіщо запускати епідемію на такі величезні значення. Це несе катастрофічні наслідки для населення ", — зазначив блогер.

Нагадаємо, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль вже заявив про початок третьої хвилі коронавірусу в Україні, через що можливий новий локдаун.

У Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати національною катастрофою. Зараз хвиля коронавірусу характеризується "суперсприйняттям і суперпоширенням", а також великою кількістю важких і летальних випадків.

Незважаючи на загрозу, вакцинація в Україні йде в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоровʼя. А в Чернівцях, де спостерігається стійкий високий відсоток хворих, в однієї з лікарень всі медики відмовилися робити щеплення від Covid-19.