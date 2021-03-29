"Вперше потрапила в лікарню": У Чернівцях 100-річна жінка перемогла COVID-19 (фото)

Марія Тихонівна потрапила в лікарню з 30% ураження легень і кілька днів перебувала на кисневій терапії.

100-річна мешканка Чернівців перемогла коронавірус. Про це повідомляє місцеве видання "АСС".

На початку весни всі в родині Марії Тихонівни заразилися коронавірусом. Спочатку і вона лікувалася вдома, а потім потрапила в міську лікарню №1.

"Два тижні ми всі переживали. Вони надійшла в стані середньої тяжкості, з 30% ураженням легень. Потім стало гірше. Кілька днів перебувала на кисні. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з хворобою", — розповіла старший лікар COVID -відділення Олена Кропивіна.

У жінки були супутні хвороби, проте у такому віці, за словами медиків, це не дивно. За жінкою доглядали цілодобово всі разом: медики лікарні, а також родичі пацієнтки, які в цей час лікувалися у цьому закладі.

Зараз у жінки вже негативний тест. Відомо, що Марія Тихонівна сама працювала у цій лікарні медсестрою, а візит до лікарні в якості пацієнтки — вперше в житті.

Нагадаємо, в Україні літніх і маломобільних людей будуть вакцинувати від коронавірусу вдома. Вакциною CoviShield можна щеплювати людей старше 60 років. Така практика є в Британії, Німеччини, Франції та Ізраїлі, каже головний санітарний лікар Віктор Ляшко. В Україні, за його словами, з цієї вікової групи вже вакцинували приблизно 4 тис осіб.