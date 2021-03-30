Момент аварии "Интерсити+" под Запорожьем попал на камеру (фото, видео)

Железнодорожники к сегодняшнему вечеру должны починить часть пути и запустить движение поездов.

В сети появилась запись аварии поезда "Интерсити+" Киев-Запорожье, который сошел с рельсов 29 марта. Видео опубликовано на Instagram-странице "uz_fan", которую ведут работники "Укрзализныци".

Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика, по состоянию на 17:00 было поднято 8 вагонов, в том числе и головной. К 21:00 должны отремонтировать контактную сеть и открыть движение по одному из двух путей и запустить поезда, которые будут курсировать без задержек. Несколько поездов прибудут с задержкой до двух часов.

Напомним, 29 марта около Запорожья с рельсов сошел скоростной поезд "Интерсити+" с сообщением Киев-Запорожье. С рельсов сошли 6 из 9 вагонов. Инцидент произошел в 50 километрах от конечной станции — Запорожья.

Ранее в центральной части Египта, к северу от города Сохаг столкнулись два пассажирских поезда. Поезда столкнулись на не очень высокой скорости, но все равно два вагона были разрушены, а третий перевернулся.