В Украине российская ботоферма "дискредитировала вакцинацию", – СБУ
Разоблаченная группа якобы создавала фейки и распространяла их среди населения.
Служба безопасности Украины заявила о блокировке работы "сети ботоферм", которая якобы распространяла фейковую информацию о нашем государстве, а также посты, дискредитирующие вакцинацию и поддерживающие террористические организации "Л/ДНР". Об этом говорится на сайте спецслужбы.
В СБУ говорят, что эту организацию финансировали с территории РФ через электронные кошельки "санкционных платежных систем".
"В противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи", – говорится в сообщении.
В частности, по словам СБУ, во время проведения обысков выявили:
- компьютерную технику со специальным программным обеспечением;
- GSM SMS Banking, SIM Bank, GoIP шлюзы;
- несколько сотен сим-карточек.
Пресс-служба СБУ отмечает, что незаконную схему якобы организовали четверо жителей города Хмельницкий.
В арендованном помещении торгового центра, по данным спецслужбы, данная группа разместила оборудование. Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники якобы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в соцсетях для распространения неправдивой информации среди населения.
Часть оборудования, по информации СБУ, использовалась для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.
"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности", – говорится в сообщении.
Ранее СБУ также блокировала сеть ботоферм, оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы. В рамках ботофермы было зарегистрировано около 8000 аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательства протестных настроений, а также запугивания населения.