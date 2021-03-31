В Украине российская ботоферма "дискредитировала вакцинацию", – СБУ

Разоблаченная группа якобы создавала фейки и распространяла их среди населения.

Служба безопасности Украины заявила о блокировке работы "сети ботоферм", которая якобы распространяла фейковую информацию о нашем государстве, а также посты, дискредитирующие вакцинацию и поддерживающие террористические организации "Л/ДНР". Об этом говорится на сайте спецслужбы.

В СБУ говорят, что эту организацию финансировали с территории РФ через электронные кошельки "санкционных платежных систем".

"В противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи", – говорится в сообщении.

В частности, по словам СБУ, во время проведения обысков выявили:

компьютерную технику со специальным программным обеспечением;

GSM SMS Banking, SIM Bank, GoIP шлюзы;

несколько сотен сим-карточек.

Пресс-служба СБУ отмечает, что незаконную схему якобы организовали четверо жителей города Хмельницкий.

В арендованном помещении торгового центра, по данным спецслужбы, данная группа разместила оборудование. Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники якобы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в соцсетях для распространения неправдивой информации среди населения.

Фото: пресс-служба СБУ

Часть оборудования, по информации СБУ, использовалась для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

Ранее СБУ также блокировала сеть ботоферм, оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы. В рамках ботофермы было зарегистрировано около 8000 аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательства протестных настроений, а также запугивания населения.