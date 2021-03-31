В Україні російська ботоферма "дискредитувала вакцинацію", — СБУ

Викрита група нібито створювала фейки і поширювала їх серед населення.

Служба безпеки України заявила про блокування роботи "мережі ботоферм", яка нібито поширювала фейкову інформацію про нашу державу, а також дописи, які дискредитують вакцинацію і підтримують терористичні організації "Л/ДНР". Про це йдеться на сайті спецслужби.

В СБУ кажуть, що цю організацію фінансували з території РФ через електронні гаманці "санкційних платіжних систем".

"У протиправній діяльності організатори схеми використовували сім-карти українських операторів мобільного зв'язку", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, за словами СБУ, під час проведення обшуків виявили:

комп'ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням;

GSM SMS Banking, SIM Bank, GoIP шлюзи;

кілька сотень сім-карток.

Прес-служба СБУ зазначає, що незаконну схему нібито організували четверо жителів міста Хмельницький.

В орендованому приміщенні торгового центру, за даними спецслужби, ця група розмістила обладнання. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники нібито використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соцмережах для поширення неправдивої інформації серед населення.

Фото: пресс-служба СБУ

Частина обладнання, за інформацією СБУ, використовувалася для заробітку на незаконній маршрутизації міжнародного телекомунікаційного трафіку.

"У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, проводиться досудове слідство. Встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності", — йдеться в повідомленні.

Раніше СБУ також блокувала мережу ботоферм, обладнання яких підтримувалося через російські онлайн-сервіси. У рамках ботоферми було зареєстровано майже 8 000 акаунтів для поширення в популярних соцмережах недостовірної інформації про ситуацію в Україні, підбурювання протестних настроїв, а також залякування населення.