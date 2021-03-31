Снимали квартиру для встреч: полиция задержала вероятного убийцу студентки во Львове

Дарья Косенок якобы встречалась с ровесником, который зарезал ее ножом из ревности.

Правоохранители 31 марта задержали парня, которого подозревают в убийстве 19-летней студентки Дарьи Косенок во Львове. Подробности на официальном сайте сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Девушку родом нашли мертвой со множество колото-резанных ран в арендованной квартире на улице Личаковской. Как выяснили полицейские, убитой оказалась студентка одного из львовских ВУЗов родом из Днепропетровщины. Днем ранее мама погибшей обратилась в полицию с заявлением о пропаже Дарьи.

По данным пресс-службы, через несколько часов правоохранители установили личность и задержали 19-летнего парня из Житомирской области, которого считают причастным к гибели девушки. Следователи Львовского районного управления Нацполиции начали уголовное производство по признакам умышленного убийства, скоро задержанному планируют вручить подозрение. Предполагаемому злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

[ + – ] Полиция на месте убийства Дарьи Косенок во Львове Фото: Национальная полиция

Издание "ZAXID.NET", ссылаясь на источники в полиции, пишет, что парень скрывался в одном из хостелов поселка Сходницы. Молодой человек не жил во Львове, но время от времени приезжал в город для встреч с погибшей. Недавно во время ссоры он забрал у Дарьи телефон — она пожаловалась в полицию, но вскоре забрала заявление. Задержанный якобы признался в убийстве девушки из ревности.

Как рассказали СМИ источники в университете, у Дарьи были отношения с парнем. Пара вместе снимала квартиру во Львове, хотя сама девушка жила в общежитии. Известно, что полицию на место преступления вызвала хозяйка жилья.

Ранее стало известно, что полиция Киева задержала подозреваемых в убийстве активиста Майдана и добровольца Александра Мандича. По информации начальника столичной полиции Андрея Крищенко, мужчину пытали и зарезали в его собственной квартире, после чего увезли за город и выбросили в канаву.