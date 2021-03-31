Винаймали квартиру для зустрічей: поліція затримала ймовірного вбивцю студентки у Львові

Дарина Косенок нібито зустрічалася з ровесником, який зарізав її ножем із ревнощів.

Правоохоронці 31 березня затримали хлопця, якого підозрюють у вбивстві 19-річної студентки Дарини Косенок у Львові. Подробиці на офіційному сайті повідомила прес-служба Національної поліції.

Дівчину знайшли мертвою з безліччю колото-різаних ран в орендованій квартирі на вулиці Личаківській. Як з'ясували поліцейські, вбитою виявилася студентка одного з львівських вузів родом із Дніпропетровщини. Днем раніше мама загиблої звернулася в поліцію із заявою про зникнення Дар'ї.

За даними прес-служби, через кілька годин правоохоронці встановили особу та затримали 19-річного хлопця із Житомирської області, якого вважають причетним до загибелі дівчини. Слідчі Львівського районного управління Нацполіції почали кримінальне провадження за ознаками умисного вбивства, скоро затриманому планують вручити підозру. Передбачуваному зловмисникові загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.

[ + – ] Поліція на місці вбивства Дар'ї Косенок у Львові Фото: Національна поліція

Видання "ZAXID.NET", посилаючись на джерела в поліції, пише, що хлопець переховувався в одному з хостелів селища Східниці. Молодик не жив у Львові, але час від часу приїжджав у місто для зустрічей із загиблою. Нещодавно під час сварки він забрав у Дарини телефон — вона поскаржилася в поліцію, але незабаром забрала заяву. Затриманий нібито зізнався у вбивстві дівчини з ревнощів.

Як розповіли ЗМІ джерела в університеті, у Дарини були стосунки з хлопцем. Пара разом винаймала квартиру у Львові, хоча дівчина жила в гуртожитку. Відомо, що поліцію на місце злочину викликала господиня житла.

Раніше стало відомо, що поліція Києва затримала підозрюваних у вбивстві активіста Майдану та добровольця Олександра Мандича. За інформацією начальника столичної поліції Андрія Крищенка, чоловіка катували і зарізали в його власній квартирі, після чого відвезли за місто і викинули в канаву.