Полиция Киева раскрыла новые детали похищения и убийства активиста Майдана (видео)

Мужчину зарезали ножом прямо в его квартире, а затем вывезли из столицы.

Следствие выяснило новые обстоятельства убийства украинского активиста и добровольца, которого нашли в канаве 29 марта. Подробности и кадры пресс-служба Национальной полиции опубликовала на официальном сайте.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, к правоохранителям обратилась сожительница горожанина, которая увидела в его квартире следы крови на полу и стенах, а также разбросанные вещи. Свидетели рассказали, что видели у дома подозрительных лиц и запомнили их автомобиль.

[ + – ] Полицейский исследует канаву, куда выбросили труп активиста Фото: Нацполиция

"По городу была введена специальная полицейская операция. За сутки мы оперативно установили предполагаемых преступников. В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тело пострадавшего с многочисленными ножевыми ранениями в канаве лесополосы за территорией Киева", — сообщил Андрей Крищенко.

[ + – ] Полиция на месте, где нашли тело Фото: Нацполиция

Полиция выяснила, что накануне у потерпевшего произошел конфликт с группой людей. По версии следствия, злоумышленники нанесли активисту несколько ножевых ранений прямо в его квартире, и уже мертвое тело вывезли за пределы столицы. Вскоре задержали двух уроженцев Луганской области и жителя Киева, на которых правоохранители уже неоднократно обращали внимание. Полицейские начали уголовное производство об умышленном убийстве и сообщили задержанным о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что активиста Майдана Александра Мандича похитили из дому несколько дней назад, а в воскресенье нашли его труп с ножевыми ранениями. Он заявил, что убийцы якобы признались в преступлении и сами показали место, где бросили тело добровольца.

Киевская городская прокуратура сообщила, что 37-летнего добровольца около часа избивали в его собственной квартире в Печерском районе, а затем посадили в автомобиль и увезли. Правоохранители выясняют, были ли у задержанных сообщники.

Писали также, что 20-летнего парня из Одессы похитили и удерживали связанным в Киеве. Как заявил глава Национальной полиции, злоумышленники арендовали в столице квартиру и потребовали у отца жертвы один миллион долларов. Во время передачи выкупа правоохранители задержали предполагаемых сообщников похитителей, а вскоре задержали самих злоумышленников и освободили пострадавшего. Отмечается, что все фигуранты являются выходцами из Закавказья.