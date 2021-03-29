Похищение и убийство активиста Майдана в Киеве: полиция задержала трех подозреваемых

Тело пострадавшего с множеством ранений выбросили в канаву на территории Киевской области.

Трем лицам сообщили о подозрении в похищении и убийстве общественного активиста и добровольца. Об этом пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила в "Фейсбук".

По информации следствия, вечером 24 марта подозреваемые около часа удерживали и избивали 37-летнего пострадавшего в его квартире в Печерском районе, после чего насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Злоумышленники убили активиста, а тело спрятали в заброшенной канаве под Киевом. 28 марта погибшего нашли с множеством ранений, включая ножевые, эксперты устанавливают причину смерти и характер травм.

Близкие обратились в правоохранительные органы вскоре после пропажи человека. Следователи выяснили, что незадолго до происшествия у мужчины произошел конфликт. Сотрудники Национальной полиции и Печерской окружной прокуратуры задержали трех предполагаемых похитителей, они выясняют мотивы и решают вопрос об избрании меры пресечения (ареста). Правоохранители предполагают, что у задержанных были соучастники.

Народный депутат Игорь Мосейчук на своей странице в "Фейсбук" написал о похищении активиста Майдана и добровольца Александра Мандича ("Ташкента"). По его информации из полиции, убийство заказали влиятельные рейдеры.

[ + – ] Пост Игоря Мосийчука Фото: Игорь Мосийчук / Фейсбук

"Александр был настоящим общественным активистом, прошел горящие баррикады Майдана и войну на Востоке а погиб от ножа в спину от отбросов. Убийц будто задержали и они бы признались. Хочу видеть эту мерзость в суде и тюряге", — сообщил нардеп.

[ + – ] Второй пост Игоря Мосийчука Фото: Игорь Мосийчук / Фейсбук

Ранее стало известно о похищении 20-летнего парня в Одессе. Как заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, пострадавшего насильно увезли на машине в Киев и потребовали у его родственников выкуп в размере одного миллиона гривен. 26 марта двух подозреваемых задержали при передаче денег, а вскоре похищенного человека освободил спецназ.

Недавно правоохранители задержали подозреваемую в убийстве полицейской в Киеве, тело которой обнаружили в Дарницком районе в ночь на 7 марта. Как предполагают следователи, 37-летняя женщина была знакома с погибшей и недавно поссорилась с ней. На теле правоохранительницы обнаружили множество колото-резанных ран.