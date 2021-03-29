Викрадення і вбивство активіста Майдану в Києві: поліція затримала трьох підозрюваних

Тіло потерпілого з безліччю поранень викинули в канаву на території Київської області.

Трьом особам повідомили про підозру у викраденні та вбивстві громадського активіста й добровольця. Про це прес-служба Київської міської прокуратури повідомила у "Фейсбук".

За інформацією слідства, увечері 24 березня підозрювані майже годину утримували та били 37-річного потерпілого в його квартирі в Печерському районі, після чого насильно посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку. Зловмисники вбили активіста, а тіло сховали в покинутій канаві під Києвом. 28 березня загиблого знайшли з безліччю поранень, враховуючи ножові, експерти встановлюють причину смерті й характер травм.

Близькі звернулися в правоохоронні органи незабаром після зникнення людини. Слідчі з'ясували, що незадовго до події у чоловіка стався конфлікт. Співробітники Національної поліції і Печерської окружної прокуратури затримали трьох передбачуваних викрадачів, вони з'ясовують мотиви та вирішують питання про обрання запобіжного заходу (арешту). Правоохоронці припускають, що в затриманих були співучасники.

Народний депутат Ігор Мосейчук на своїй сторінці у "Фейсбук" написав про викрадення активіста Майдану та добровольця Олександра Мандича ("Ташкента"). За його інформацією з поліції, вбивство замовили впливові рейдери.

[ + – ] Допис Ігоря Мосійчука Фото: Ігор Мосійчук / Фейсбук

"Олександр був справжнім громадським активістом, пройшов вогняні барикади Майдану та війну на Сході, а загинув від ножа в спину від покидьків. Вбивць ніби затримали і вони б зізналися. Хочу бачити цю гидоту в суді й тюрязі", — повідомив нардеп.

[ + – ] Другий допис Ігоря Мосійчука Фото: Ігор Мосійчук / Фейсбук

Раніше стало відомо про викрадення 20-річного хлопця в Одесі. Як заявив глава Національної поліції Ігор Клименко, потерпілого насильно відвезли на машині до Києва і вимагали в його родичів викуп розміром один мільйон гривень. 26 березня двох підозрюваних затримали під час передавання грошей, а незабаром викрадену людину звільнив спецназ.

Нещодавно правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві поліцейської в Києві, тіло якої виявили в Дарницькому районі в ніч на 7 березня. Як припускають слідчі, 37-річна жінка була знайома із загиблою і нещодавно посварилася з нею. На тілі правоохоронниці зафіксували безліч колото-різаних ран.