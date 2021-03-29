Поліція Києва розкрила нові деталі викрадення і вбивства активіста Майдану (відео)

Чоловіка зарізали ножем прямо в його квартирі, а потім вивезли зі столиці.

Слідство з'ясувало нові обставини вбивства українського активіста та добровольця, якого знайшли в канаві 29 березня. Подробиці та кадри прес-служба Національної поліції опублікувала на офіційному сайті.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, до правоохоронців звернулася співмешканка городянина, яка побачила в його квартирі сліди крові на підлозі та стінах, а також розкидані речі. Свідки розповіли, що бачили біля будинку підозрілих осіб і запам'ятали їхній автомобіль.

[ + – ] Поліцейський досліджує канаву, куди викинули труп активіста Фото: Нацполіція

"У місті була введена спеціальна поліцейська операція. За добу ми оперативно встановили передбачуваних злочинців. Під час оперативно-розшукових заходів знайшли тіло потерпілого з численними ножовими пораненнями в канаві лісосмуги за територією Києва", — повідомив Андрій Крищенко.

[ + – ] Поліція на місці, де знайшли тіло Фото: Нацполіція

Поліція з'ясувала, що напередодні у потерпілого стався конфлікт із групою людей. За версією слідства, зловмисники завдали активісту кілька ножових поранень прямо в його квартирі, і вже мертве тіло вивезли за межі столиці. Незабаром затримали двох уродженців Луганської області та жителя Києва, на яких правоохоронці вже неодноразово звертали увагу. Поліцейські почали кримінальне провадження про вмисне вбивство та повідомили затриманим про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном до 15 років.

Раніше народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що активіста Майдану Олександра Мандича викрали з дому кілька днів тому, а в неділю знайшли його труп із ножовими пораненнями. Він заявив, що вбивці нібито зізналися в злочині й самі показали місце, де кинули тіло добровольця.

Київська міська прокуратура повідомила, що 37-річного добровольця майже годину били в його власній квартирі в Печерському районі, а потім посадили в автомобіль і відвезли. Правоохоронці з'ясовують, чи були у затриманих спільники.

Писали також, що 20-річного хлопця з Одеси викрали і утримували зв'язаним у Києві. Як заявив глава Національної поліції, зловмисники орендували в столиці квартиру і вимагали у батька жертви один мільйон доларів. Під час передавання викупу правоохоронці затримали передбачуваних спільників викрадачів, а невдовзі затримали власне зловмисників і звільнили постраждалого. Зазначається, що всі фігуранти є вихідцями із Закавказзя.