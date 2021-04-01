Основа воздушной обороны – еще один МиГ-29УБ в строю
После полного ремонта самолет прошел испытания и встал на дежурство в одном из подразделений Вооруженных сил Украины.
Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало Воздушным силам ВСУ полностью отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ.
МиГ-29УБ является учебно-боевой модификации истребителя, который предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов.
"Несмотря на то, что наше предприятие попало в зону экономической турбулентности из-за отсутствия государственного оборонного заказа и вынужденные остановки, связанные с пандемией Covid-19, своевременное выполнение обязательств перед заказчиками и партнерами остается неизменным приоритетом для коллектива", — отметил директор Львовского государственного авиационно-ремонтного завода Дмитрий Матрунчик.
ГП "ЛГАРЗ" — единственное предприятие в Украине, которое восстанавливает МиГ-29 для наших защитников. Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины ВСУ. А его украинской модификацией является МиГ-29 МУ1.
Украинская модификация самолета обладает увеличенной дальностью обнаружения воздушных целей, усовершенствованной системой спутниковой навигации, а также использует усовершенствованное ракетное оружие украинского производства.
Летные характеристики МиГ-29 МУ1:
- Максимальная скорость: 2450 км/ч
- Крейсерская скорость: 850 км/ч
- Практическая дальность: 1430 км
- Практический потолок: 18000 м
Вооружение:
- Пушка 30 мм (150 снарядов)
- Ракеты "воздух-воздух" и неуправляемые бомбы
Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям.