Основа воздушной обороны – еще один МиГ-29УБ в строю

После полного ремонта самолет прошел испытания и встал на дежурство в одном из подразделений Вооруженных сил Украины.

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало Воздушным силам ВСУ полностью отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ.

МиГ-29УБ является учебно-боевой модификации истребителя, который предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов.

"Несмотря на то, что наше предприятие попало в зону экономической турбулентности из-за отсутствия государственного оборонного заказа и вынужденные остановки, связанные с пандемией Covid-19, своевременное выполнение обязательств перед заказчиками и партнерами остается неизменным приоритетом для коллектива", — отметил директор Львовского государственного авиационно-ремонтного завода Дмитрий Матрунчик.

ГП "ЛГАРЗ" — единственное предприятие в Украине, которое восстанавливает МиГ-29 для наших защитников. Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины ВСУ. А его украинской модификацией является МиГ-29 МУ1.

[ + – ] Истребитель МиГ-29УБ

Украинская модификация самолета обладает увеличенной дальностью обнаружения воздушных целей, усовершенствованной системой спутниковой навигации, а также использует усовершенствованное ракетное оружие украинского производства.

Летные характеристики МиГ-29 МУ1:

Максимальная скорость: 2450 км/ч

Крейсерская скорость: 850 км/ч

Практическая дальность: 1430 км

Практический потолок: 18000 м

Вооружение:

Пушка 30 мм (150 снарядов)

Ракеты "воздух-воздух" и неуправляемые бомбы

Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям.