Основа повітряної оборони — ще один МіГ-29УБ у строю
Після повного ремонту літак пройшов випробування і встав на чергування в одному з підрозділів Збройних сил України.
Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Повітряним силам ЗСУ повністю відремонтований навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ.
МіГ-29УБ є навчально-бойовою модифікацією винищувача, який призначений для підготовки курсантів і вдосконалення бойових навичок досвідчених пілотів.
"Не зважаючи на те, що наше підприємство потрапило в зону економічної турбулентності через відсутність державного оборонного замовлення і вимушені зупинки, пов'язані з пандемією Covid-19, своєчасне виконання зобов'язань перед замовниками і партнерами залишається незмінним пріоритетом для колективу", — зазначив директор Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу Дмитро Матрунчик.
ДП "ЛДАРЗ" — єдине підприємство в Україні, яке відновлює МіГ-29 для наших захисників. Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних сил України ЗСУ. А його українською модифікацією є МіГ-29 МУ1.
Українська модифікація літака володіє збільшеною дальністю виявлення повітряних цілей, удосконаленою системою супутникової навігації, а також використовує удосконалену ракетну зброю українського виробництва.
Льотні характеристики МіГ-29 МУ1:
- Максимальна швидкість: 2450 км/год
- Крейсерська швидкість: 850 км/год
- Практична дальність 1430 км
- Практична стеля: 18000 м
Озброєння:
- Гармата 30 мм (150 снарядів)
- Ракети "повітря-повітря" і некеровані бомби
Багатофункціональність МіГ-29 дозволяє використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони і для нанесення ударів по наземних цілях.