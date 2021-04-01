Основа повітряної оборони — ще один МіГ-29УБ у строю

Після повного ремонту літак пройшов випробування і встав на чергування в одному з підрозділів Збройних сил України.

Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Повітряним силам ЗСУ повністю відремонтований навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ.

МіГ-29УБ є навчально-бойовою модифікацією винищувача, який призначений для підготовки курсантів і вдосконалення бойових навичок досвідчених пілотів.

"Не зважаючи на те, що наше підприємство потрапило в зону економічної турбулентності через відсутність державного оборонного замовлення і вимушені зупинки, пов'язані з пандемією Covid-19, своєчасне виконання зобов'язань перед замовниками і партнерами залишається незмінним пріоритетом для колективу", — зазначив директор Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу Дмитро Матрунчик.

ДП "ЛДАРЗ" — єдине підприємство в Україні, яке відновлює МіГ-29 для наших захисників. Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних сил України ЗСУ. А його українською модифікацією є МіГ-29 МУ1.

[ + – ] Винищувач МіГ-29УБ

Українська модифікація літака володіє збільшеною дальністю виявлення повітряних цілей, удосконаленою системою супутникової навігації, а також використовує удосконалену ракетну зброю українського виробництва.

Льотні характеристики МіГ-29 МУ1:

Максимальна швидкість: 2450 км/год

Крейсерська швидкість: 850 км/год

Практична дальність 1430 км

Практична стеля: 18000 м

Озброєння:

Гармата 30 мм (150 снарядів)

Ракети "повітря-повітря" і некеровані бомби

Багатофункціональність МіГ-29 дозволяє використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони і для нанесення ударів по наземних цілях.