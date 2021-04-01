Передумал? Кабмин удалил постановление о запрете на ввоз российской бумаги

Чиновники убрали публикацию после возмущения представителей прессы.

С сайта Кабинета министров Украины удалили постановление о запрете на ввоз российской газетной бумаги. Член совета директоров Украинской Ассоциации медиа-бизнеса Сергей Чернявский опубликовал копию документа на своей странице в "Фейсбук".

Постановление опубликовали 31 марта на официальном сайте Кабмина, изменения должны были вступить в силу после публикации в газете "Урядовий кур`єр". Решение предусматривает запрет на ввоз в Украину ряд товаров из России, включая газетную бумагу в рулонах.

[ + – ] Скриншот публикации на сайте Кабмина Фото: Скриншот

[ + – ] Гугл до сих пор показывает заголовок страницы сайта Кабмина Фото: Скриншот

По словам Сергея Чернявского, на российской бумаге печатается 80%-90% всей украинской прессы. В Украине ее производить не могут, потому что единственный в стране Жедачевский комбинат закрыли в 2014 году. Можно заказывать бумагу из Беларуси, Европы или Китая, однако поставки обойдутся намного дороже — до 20 тысяч гривен за тонну. Сергей Чернявский добавил, что поставщики успеют доставить какую-то часть заказов за ближайшие 10 дней, однако потом печатной прессе придется переходить на бумагу из Европы.

[ + – ] Постановление Кабмина Фото: Сергей Чернявский / Фейсбук

[ + – ] Список запрещенных Кабмином товаров из России Фото: Сергей Чернявский / Фейсбук

Президент Ассоциации Медиа Бизнеса Алексей Погорелов прокомментировал нововведения Кабмина порталу "Страна". По его словам, работники медиа с 2014 года обсуждает риск зависимости печатной отрасли от России, но никак не ожидали такого постановления. Беларусь не сможет обеспечить Украину достаточным количеством бумаги, ведь там работает всего один комбинат.

"Мы все в шоке — это совершенно безответственное и непродуманное решение. Из России импортируется около 90% газетной бумаги", — подчеркнул Погорелов. — "Если Кабмин оперативно не исправит ситуацию, то печать газет в Украине остановится… Все выглядит как диверсия против украинских газет. Но пока непонятно, кем и для чего организованная".

Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин добавил, что поставщики могут просто переделать наклейки и продавать российские товары через Беларусь по цене на 5%-20% выше. Как отметил глава издательства "Фолио" из Харькова Александр Красовицкий, из российской бумаги печатают не только газеты, но и книги, включая школьные учебники.

Ранее Кабмин остановил действие Соглашения с правительством России о сотрудничестве в сфере туризма. Теперь украинцам будет сложнее путешествовать по Сибири и другим российским регионам.