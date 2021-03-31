"Грустная новость для любителей Сибири": Кабмин разорвал соглашение о туризме с РФ, - министр

По словам чиновника, в России слишком увлеклись выполнением пункта, согласно которому стороны должны "поощрять организованный групповой туризм".

Кабинет министров Украины остановил действие Соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом сообщил на своем канале в Telegram министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко.

"Печальная новость для ценителей путешествовать по Сибири. Подписано соглашение было еще в 1999 году, когда премьером был Валерий Пустовойтенко, Президентом — Леонид Кучма, а к памятному "Я устал, я ухожу" от Бориса Ельцина оставалось менее полугода", — написал Ткаченко.

Министр подчеркнул, что с того времени поменялось многое. В частности, иронично подчеркивает Ткаченко, РФ "слишком увлеклась выполнением 4 статьи Соглашения", согласно которой страны должны "поощрять организованный групповой, индивидуальный туризм и даже специализированные группы".

"Эти групповые, индивидуальные и специализированные "туристы" без спроса пришли в Крым и Донбасс и начали уничтожать нашу культуру, архитектуру, экономику, язык. Уносить жизни людей", — подчеркнул Ткаченко.

Чиновник отметил, что разрыв этого соглашения является поводом более фокусироваться на внутреннем туризме в нашей стране. По словам министра, в Украине есть что посмотреть и показать гостям страны.

Напомним, в начале марта глава Государственного агентства развития туризма в Украине Марьяна Олеськив заявляла, что вскоре для жителей ОРДЛО запустят туристический маршрут на подконтрольную украинским властям территорию.

А украинский путешественник Назар Дорош поделился 30-секундным видео, в котором сделал нарезку из самых знаменитых туристических локаций в Украине и самых красивых мест.