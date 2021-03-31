"Сумна новина для любителів Сибіру": Кабмін розірвав угоду про туризм з РФ, — міністр

За словами чиновника, в Росії занадто захопилися виконанням пункту, згідно з яким сторони повинні "заохочувати організований груповий туризм".

Кабінет міністрів України зупинив дію Угоди з урядом Російської Федерації про співробітництво у сфері туризму. Про це повідомив на своєму каналі в Telegram міністр культури та інформполітики України Олександр Ткаченко.

"Сумна новина для поціновувачів подорожувати Сибіром. Підписано угоду було ще у 1999 році, коли прем'єром був Валерій Пустовойтенко, Президентом — Леонід Кучма, а до пам'ятного "Я втомився, я йду" від Бориса Єльцина залишалося менше півроку", — написав Ткаченко.

Міністр підкреслив, що відтоді змінилося багато чого. Зокрема, іронічно підкреслює Ткаченко, РФ "дуже захопилася виконанням 4 статті Угоди", згідно з якою країни повинні "заохочувати організований груповий, індивідуальний туризм і навіть спеціалізовані групи".

"Ці групові, індивідуальні та спеціалізовані" туристи "без попиту прийшли в Крим і Донбас і почали знищувати нашу культуру, архітектуру, економіку, мову. Забирати життя людей", — підкреслив Ткаченко.

Чиновник зазначив, що розрив цієї угоди є приводом більше фокусуватися на внутрішньому туризмі у нашій країні. За словами міністра, в Україні є що подивитися і показати гостям країни.

Нагадаємо, на початку березня голова Державного агентства розвитку туризму в Україні Мар'яна Олеськів заявляла, що незабаром для жителів ОРДЛО запустять туристичний маршрут на підконтрольну українській владі територію.

А український мандрівник Назар Дорош поділився 30-секундним відео, в якому зробив нарізку з найзнаменитіших туристичних локацій в Україні та найкрасивіших місць.