Передумав? Кабмін вилучив постанову про заборону на ввезення російського паперу

Чиновники прибрали публікацію після обурення представників преси.

Із сайту Кабінету Міністрів України видалили постанову про заборону на ввезення російського газетного паперу. Член ради директорів Української Асоціації медіа-бізнесу Сергій Чернявський опублікував копію документа на своїй сторінці у "Фейсбук".

Постанову опублікували 31 березня на офіційному сайті Кабміну, зміни повинні були вступити в силу після публікації в газеті "Урядовий кур`єр". Рішення передбачає заборону на ввезення в Україну ряду товарів з Росії, включаючи газетний папір у рулонах.

[ + – ] Скріншот публікації на сайті Кабміну Фото: Скриншот

[ + – ] Гугл досі показує заголовок сторінки сайту Кабміну Фото: Скриншот

За словами Сергія Чернявського, на російському папері друкується 80%-90% усієї української преси. В Україні її виготовляти не можуть, тому що єдиний в країні Жидачівський комбінат закрили у 2014 році. Можна замовляти папір з Білорусі, Європи або Китаю, однак постачання обійдуться набагато дорожче — до 20 тисяч гривень за тонну. Сергій Чернявський додав, що постачальники встигнуть доставити якусь частину замовлень за найближчі 10 днів, однак потім друкованій пресі доведеться переходити на папір з Європи.

[ + – ] Постанова Кабміну Фото: Сергій Чернявский / Фейсбук

[ + – ] Список заборонених Кабміном товарів з Росії Фото: Сергій Чернявский / Фейсбук

Президент Асоціації Медіа Бізнесу Олексій Погорєлов прокоментував нововведення Кабміну порталу "Країна". За його словами, працівники медіа з 2014 року обговорюють ризики залежності друкованої галузі від Росії, але ніяк не очікували такої постанови. Білорусь не зможе забезпечити Україну достатньою кількістю паперу, адже там працює всього один комбінат.

"Ми всі шоковані — це абсолютно безвідповідальне і непродумане рішення. З Росії імпортується близько 90% газетного паперу", — підкреслив Погорєлов. — "Якщо Кабмін оперативно не виправить ситуацію, то друк газет в Україні зупиниться... Усе виглядає як диверсія проти українських газет. Але поки незрозуміло, ким і для чого організована".

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин додав, що постачальники можуть просто переробити наклейки і продавати російські товари через Білорусь за ціною на 5%-20% вище. Як зазначив голова видавництва "Фоліо" з Харкова Олександр Красовицький, з російського паперу друкують не тільки газети, але і книги, включаючи шкільні підручники.

Раніше Кабмін зупинив дію Угоди з урядом Росії про співпрацю у сфері туризму. Тепер українцям буде складніше подорожувати по Сибіру та іншими російськими регіонами.