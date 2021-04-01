Умирают журавли и огари. В Аскании-Нова с начала года 6 раз травили краснокнижных птиц

В заповеднике начался "армагеддон" из-за яда, который фермеры разбрасывают на полях. Теперь гибнут не только пернатые, но и другие животные, рассказывает директор Виктор Гавриленко.

Новое уголовное производство открыли по факту гибели краснокнижных журавлей на территории заповедника "Аскания-Нова". Подробности приводит пресс-служба региональной полиции.

Правоохранители получили сообщение от директора заповедника Виктора Гавриленко о смерти редких птиц, отправились в "Асканию-Нову" и насчитали 61 труп серого журавля. Как сообщил начальник отделение полиции в поселке Чаплинка Сергей Ященко, несколько трупов отправят на экспертизу, в Харькове уже исследуют тела других мертвых птиц из заповедника, чтобы установить причину их смерти.

Всего местные полицейские расследуют шесть уголовных производств по признакам из-за гибели краснокнижных животных в "Аскании", которые объединили в одно. Происшествия квалифицируют, как загрязнение или порча земель, расследование взяло под контроль областное управление Нацполиции.

Руководитель "Аскании-Новой" Виктор Гавриленко в комментарии "Украинформу" рассказал, что 130 редких птиц погибли в Каховском районе Херсонской области в 25 километрах от национального заповедника. По его словам, фермеры продолжают разбрасывать яд на полях, а контролирующие органы не реагируют на его сигналы. Животные массово умирают и на территории "Аскании-Новой".

[ + – ] Мертвые птицы возле Аскании Новой Фото: Укринформ

"В окрестностях Слиненко, Зеленоподская община, перед нами журавль, он медленно уходит от нас, умирая, а еще масса трупов. Здесь Армагеддон", — сообщил Гавриленко.

Он добавил, что 29 марта обнаружили 106 мертвых журавлей и 27 огарей, а также несколько погибших зайцев. На поля вызвали сотрудников полиции, экологической нспекции и Госпотребслужбы.

Ранее Виктор Гавриленко заявил о гибели 38 краснокнижных птиц в Херсонской области. По его словам, 18 серых журавлей и 20 огарей нашли мертвыми 16 марта, еще около 20 птиц оказались на грани смерти. При этом у всех животных якобы нашли признаки отравления препаратом группы бродифакум. Директор "Аскании-Новой" предупредил, что катастрофа произойдет, когда тысячи птиц вернутся в Украину из теплых краев.