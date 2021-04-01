Вмирають журавлі і огарі. В Асканії-Новій з початку року 6 разів травили червонокнижних птахів

У заповіднику почався "армагеддон" через отруту, яку фермери розкидають на полях. Тепер гинуть не тільки пернаті, а й інші тварини, розповідає директор Віктор Гавриленко.

Нове кримінальне провадження відкрили за фактом загибелі червонокнижних журавлів на території заповідника "Асканія-Нова". Подробиці наводить прес-служба регіональної поліції.

Правоохоронці отримали повідомлення від директора заповідника Віктора Гавриленка про смерть рідкісних птахів, вирушили в "Асканію-Нову" і нарахували 61 труп сірого журавля. Як повідомив начальник відділення поліції у селищі Чаплинка Сергій Ященко, кілька трупів відправлять на експертизу, в Харкові вже досліджують тіла інших мертвих птахів із заповідника, щоб встановити причину їх смерті.

Всього місцеві поліцейські розслідують шість кримінальних проваджень за ознаками через загибель червонокнижних тварин в "Асканії", які об'єднали в одне. Події кваліфікують, як забруднення або псування земель, розслідування взяв під контроль обласне управління Нацполіції.

Керівник "Асканії-Нової" Віктор Гавриленко в коментарі "Украінформу" розповів, що 130 рідкісних птахів загинули в Каховському районі Херсонської області за 25 кілометрів від національного заповідника. За його словами, фермери продовжують розкидати отруту на полях, а контролюючі органи не реагують на його сигнали. Тварини масово вмирають і на території "Асканії-Нової".

[ + – ] Мертві птахи біля Асканії Нової Фото: Укринформ

"В околицях Слиненки, Зеленопідська громада, перед нами журавель, він повільно йде від нас, вмираючи, а ще маса трупів. Тут Армагеддон", — повідомив Гавриленко.

Він додав, що 29 березня виявили 106 мертвих журавлів і 27 огарів, а також кілька загиблих зайців. На поля викликали співробітників поліції, екологічної інспекції та Держпотребслужби.

Раніше Віктор Гавриленко заявив про загибель 38 червонокнижних птахів у Херсонській області. За його словами, 18 сірих журавлів і 20 огарів знайшли мертвими 16 березня, ще близько 20 птахів опинилися на межі смерті. При цьому у всіх тварин нібито знайшли ознаки отруєння препаратом групи бродіфакум. Директор "Асканії-Нової" попередив, що катастрофа станеться, коли тисячі птахів повернуться в Україну з теплих країв.