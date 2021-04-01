Стрельба в Броварах: участники банды вместе с криминальным авторитетом пойдут под суд (фото)

Подозреваемых обвиняют в бандитизме, покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием.

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 15 человек, которые, по данным следствия, участвовали в перестрелке в Броварах в мае 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, местные предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, обратились к криминальному авторитету, который был ранее судим за преступления, связанные с насилием и попросили его помочь с устранением конкурентов по маршруту "Бровары — метро Лесная" за вознаграждение.

"Имея преступный опыт и авторитет в криминальной среде, он организовал банду, члены которой совершили стрельбу в жилом квартале Броваров с нелегальными перевозчиками из Винницкой области", — сообщает прокуратура.

15 человек обвиняют в бандитизме, покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием.

Напомним, перестрелка в Броварах, расположенных всего в 12 километрах от Киева, произошла около 7 часов утра 29 мая на улице Олимпийской. Несколько десятков вооруженных людей, разбитых на две группы, устроили перестрелку из помповых ружей.

По официальным данным, трое человека получили ранения (двое из них попали на видео, снятые из жилых домов), а неприцельно посланные пули и картечь разбили окна в квартирах и оставили дырки в автомобилях местных жителей. К счастью, никто из наблюдателей не пострадал, хотя как минимум в одном случае, попавшем на видео, пули буквально свистели над головами жителей киевского пригорода.

Перестрелка в Броварах оказалась настолько громким делом, что президент Владимир Зеленский вызвал министра МВД Арсена Авакова на разговор, похожий на выговор. На встрече также присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава МВД также рассказал, что "киевские перевозчики позвали так называемых титушек, пригласив их из столицы и Винницкой области. При этом "титушками" оказались сотрудники одной из охранных фирм. Для задержания организаторов объявлен план-перехват. Позже полиция сообщила, что уже установила личности тех, кто направлял вооруженных людей из Винницы.