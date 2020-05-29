Аваков рассказал Зеленскому, почему местная полиция допустила перестрелку в Броварах

Президент потребовал наказать всех участников перестрелки в Броварах

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль обсудили перестрелку в Броварах с министром иностранных дел Арсеном Аваковым. Видео совещания показали в эфире телеканала "Украина 24".

"Это даже потасовкой нельзя назвать – то, что происходило в Броварах. Напоминало 90-е. Хотел бы, чтобы вы рассказали детали того, что происходило", – обратился к Авакову Зеленский.

Аваков рассказал, что одна из сторон конфликта пришла на разборки с помповым ружьем и дробовиками. Вторая группа, которая была нанята, не имела при себе оружия.

"Началось столкновение, условно говоря, местных броварских перевозчиков, которые раньше контролировали перевозки между Броварами и Киевом, и внешними перевозчиками, которым отдали значительную часть этих маршрутов", – сообщил он.

На вопрос Зеленского, как полиция могла пропустить такие разборки с большим количеством участников, Аваков отметил, что это стало неожиданной ситуацией. По его словам, в местной полиции посчитали, что на место разборок просто свозят сотрудников и водителей маршруток.

"Мы сейчас закончим эту операцию и у меня есть вопросы к броварской полиции. Как можно было это пропустить. Это недопустимо", – заявил Аваков.

"Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на волю, чтобы мы нашли заказчиков, и третье - я видел видео, что в окна попали выстрелы, на местах чтобы собрались, помогли людям, которые попали в эту ситуацию", - отметил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Около 7 утра в Броварах Киевской области произошла перестрелка между перевозчиками. На место приехала полиция, которая задержала 10 человек.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что разборки со стрельбой в Броварах – это отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты.

Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что причиной перестрелки стал конфликт между перевозчиками, которые не поделили маршрут из Броваров к станции метро "Лесная" в Киеве.