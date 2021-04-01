Стрілянина в Броварах: учасники банди разом із кримінальним авторитетом підуть під суд (фото)

Підозрюваних звинувачують у бандитизмі, замаху на вмисне вбивство і незаконне поводження зі зброєю.

Київська обласна прокуратура надіслала до суду обвинувальний акт стосовно 15 осіб, які, за даними слідства, брали участь в перестрілці в Броварах у травні 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, місцеві підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, звернулися до кримінального авторитета, який був раніше судимий за злочини, пов'язані з насильством і попросили його допомогти з усуненням конкурентів по маршруту "Бровари — метро Лісова" за винагороду.

"Маючи злочинний досвід та авторитет у кримінальному середовищі, він організував банду, члени якої скоїли стрілянину в житловому кварталі Броварів із нелегальними перевізниками з Вінницької області", — повідомляє прокуратура.

15 осіб звинувачують у бандитизмі, замаху на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, перестрілка в Броварах, розташованих всього в 12 кілометрах від Києва, сталася приблизно о 7 годині ранку 29 травня на вулиці Олімпійській. Кілька десятків озброєних людей, розбитих на дві групи, влаштували перестрілку з помпових рушниць.

За офіційними даними, троє людей отримали поранення (двоє з них потрапили на відео, зняті із житлових будинків), а неприцільно послані кулі та картеч розбили вікна в квартирах і залишили дірки в автомобілях місцевих жителів. На щастя, ніхто зі спостерігачів не постраждав, хоча як мінімум в одному випадку, який потрапив на відео, кулі буквально свистіли над головами жителів київського передмістя.

Перестрілка в Броварах виявилася настільки гучною справою, що президент Володимир Зеленський викликав міністра МВС Арсена Авакова на розмову, схожу на догану. На зустрічі також був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава МВС також розповів, що "київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області. При цьому "тітушками" виявилися співробітники однієї з охоронних фірм. Для затримання організаторів оголошений план-перехоплення. Пізніше поліція повідомила, що вже встановила особи тих, хто надсилав озброєних людей з Вінниці.