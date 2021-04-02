Полиция и медики ищут псевдоврача, который якобы терроризирует жителей Херсона (видео)

По словам очевидцев, псевдоврач уже долгое время делает уколы и раздает людям неизвестные таблетки, но полиция ничего не может с этим сделать.

В Херсоне областная администрация поручила правоохранителям проверить человека, который "оказывает услуги" под видом фельдшера или полицейского. Об этом сообщает портал "Типичный Херсон".

Местные жители сообщили в социальных сетях, что мужчина переодевается в форму, а затем раздает людям таблетки, включая детей, в микрорайоне Шуменский. По словам очевидицы, недавно он сделал укол кошке, которая вскоре погибла. Сначала он якобы представился фельдшером и заявил, что вкалывает больным анальгин и димедрол, а на следующий день начал выдавать себя за полицейского.

[ + – ] Пост о псевдовраче в Херсоне Фото: Скриншот

Пользователь Игорь Южный сообщил в группе "Херсон. Шуменский", что мужчина терроризирует жителей домов №27, 27а, 25, 25а, 29а по улице Лавренёва. Он обратился по этому случаю в областную администрацию, которая отправила письмо в Главное управление Национальной полиции по Херсонской области, чтобы правоохранители организовали проверку. Фокусу не удалось найти подтверждения этой информации в открытых сообщения полиции и ОГА.

[ + – ] Пост Игоря Южного о псевдовраче в ФБ Фото: Скриншот

"Тем временем со мной связались представители медицины. Для проверки медицинского заключения, сотрудникам медицины необходим точный адрес и ФИО человека, по моему мнению, с расстройствами психики. Всех неравнодушных прошу выяснить и сообщить мне в ПМ ФИО и адрес особи", — написал Игорь Южный.

[ + – ] Обращение в Херсонскую ОГА Фото: Игорь Южный / Фейсбук

В комментариях пользователи рассказали, что знают этого молодого человека, которого часто замечают возле гимназии №1. Местные жители уже неоднократно вызывали полицию, но она ничего не смогла сделать с подростком. В прошлом году правоохранители якобы поймали парня при поджоге камыша, а с тех пор регулярно проводят беседы.

Ранее в Херсоне медики госпитализировали трех детей, которых довели до истощения. Малышей из Корабельного района "скорая" забрала в тяжелом состоянии, у них диагностировали множество болезней, включая острый гастроэнтероколит, гемаколит, дефицит веса, а у самого младшего — еще и атопический дерматит. Известно, что у родителей нет постоянной работы, к тому же их могут выгнать из дома за неуплату аренды.