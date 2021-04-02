Поліція і медики шукають псевдолікаря, який нібито тероризує жителів Херсона (відео)

За словами очевидців, псевдолікар вже довгий час робить уколи і роздає людям невідомі таблетки, але поліція нічого не може з цим зробити.

У Херсоні обласна адміністрація доручила правоохоронцям перевірити людину, яка "надає послуги" під виглядом фельдшера або поліцейського. Про це повідомляє портал "Типовий Херсон".

Місцеві жителі повідомили у соціальних мережах, що чоловік переодягається в форму, а потім роздає людям таблетки, зокрема дітям, у мікрорайоні Шуменський. За словами очевидиці, недавно він зробив укол кішці, яка незабаром загинула. Спочатку він нібито представився фельдшером і заявив, що коле хворим анальгін і димедрол, а наступного дня почав видавати себе за поліцейського.

[ + – ] Пост про псевдолікаря у Херсоні Фото: Скриншот

Користувач Ігор Южний повідомив у групі "Херсон. Шуменський", що чоловік тероризує мешканців будинків №27, 27а, 25, 25а, 29а вулицею Лавреньова. Він звернувся через це в обласну адміністрацію, яка відправила лист до Головного управління Національної поліції по Херсонській області, щоб правоохоронці організували перевірку. Фокусу не вдалося знайти підтвердження цієї інформації у відкритих повідомленнях поліції та ОДА.

[ + – ] Пост Ігоря Південного про псевдолікарів в ФБ Фото: Скриншот

"Тим часом зі мною зв'язалися представники медицини. Для перевірки медичного висновку, співробітникам медицини необхідно точна адреса та ПІБ людини, на мою думку, з розладами психіки. Всіх небайдужих прошу з'ясувати і повідомити мені в ПМ ПІБ і адресу особи", — написав Ігор Південний .

[ + – ] Звернення до Херсонської ОДА Фото: Ігор Южний / Фейсбук

У коментарях користувачі розповіли, що знають цього хлопця, якого часто помічають біля гімназії №1. Місцеві жителі вже неодноразово викликали поліцію, але вона нічого не змогла зробити з підлітком. Минулого року правоохоронці нібито зловили хлопця при підпалі очерету, а відтоді регулярно проводять бесіди.

Раніше в Херсоні медики госпіталізували трьох дітей, яких довели до виснаження. Малюків із Корабельного району "швидка" забрала у важкому стані, у них діагностували безліч хвороб, зокрема гострий гастроентероколіт, гемаколіт, дефіцит ваги, а у наймолодшого — ще і атопічний дерматит. Відомо, що у батьків немає постійної роботи, до того ж їх можуть вигнати з дому за несплату оренди.