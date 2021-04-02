С 3 апреля в Винницкой области усиливают карантинные ограничения: что будет запрещено

На ближайшие две недели в области закрываются все учебные и культурные учреждения. Также накладываются дополнительные ограничения на религиозные мероприятия.

С 00:00 3 апреля (полночь с пятницы на субботу) до 00:00 12 апреля в Винницкой области усиливают карантинные ограничения. Соответствующее решение было принято 2 апреля на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации.

В частности, с 3 по 12 апреля на территории Винницкой области будут действовать запреты на:

проведение всех массовых развлекательных спортивных, рекламных и других мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без участия зрителей;

проведения культурных массовых мероприятий;

прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры и приема посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры;

прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;

деятельности культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;

проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;

посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ее соискателями, в том числе учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.

Также всем руководителям организаций и учреждений вне зависимости от формы собственности рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу. Исключением являются лишь критически важные для инфраструктуры объекты: финансовые, банковские, коммунальные и другие учреждения.

Нацполиции Винницкой области поручено усилить контроль за выполнением карантинных ограничений. В случае нарушения противоэпидемиологических норм правоохранители могут временно приостанавливать деятельность учреждений и организаций.

Примечательно, что Минздрав пока что относит Винницкую область к "оранжевой" карантинной зоне.

Отметим, за прошедшие сутки, 1 апреля, в Винницкой области зафиксировали 815 новых случаев COVID-19. За день в регионе сделали 800 прививок вакцины.

По состоянию на вечер 1 апреля в стране было занято более 60% коек для COVID-пациентов.