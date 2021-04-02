Статистика коронавируса на 2 апреля: от болезни скончались 433 украинца, это новый антирекорд суточной смертности
За прошедшие сутки 19 097 человек получили прививки против COVID-19 .
По состоянию на утро 2 апреля, в Украине зафиксировано 19893 новых случаев заболевания коронавирусом, в частности заболели 834 ребенка и 484 медработника.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Зафиксировано 433 летальных исхода. Таим образом, в Украине третий день подряд растет антирекорд количества умерших (30 марта зафиксировали 407 смертей, 31 марта зафиксировали 421 смерть).
Также за прошедшие сутки:
- госпитализовано – 5040 человек;
- виписано из больниц – 5065 человек;
- выздоровело – 10287 человек;
Кроме того, за сутки провели 128 727 тестирований ( в частности методом ПЦР – 58944, методом ИФА – 22564, экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47219).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.
19097 человек 1 апреля получили прививки против COVID-19 .
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- г. Киев — 1164 случая / 1710 прививок;
- Винницкая область — 815 случаев / 800 прививок;
- Волынская область — 522 случая / 570 прививок;
- Днепропетровская область — 1178 случаев / 1340 прививок;
- Донецкая область — 852 случая / 640 прививок;
- Житомирская область — 855 случаев / 850 прививок;
- Закарпатская — 389 случаев / 730 прививок;
- Запорожская область — 755 случаев / 960 прививок;
- Ивано-Франковская область — 415 случаев / 837 прививок;
- Киевская область — 1156 случаев / 930 прививок;
- Кировоградская область — 166 случаев / 460 прививок;
- Луганская область — 187 случаев / 440 прививок;
- Львовская область — 1668 случаев / 1160 прививки;
- Николаевская область — 456 случаев / 830 прививок;
- Одесская область — 1608 случаев / 630 прививок;
- Полтавская область — 693 случая / 870 прививок;
- Ровенская область — 635 случаев / 480 прививок;
- Сумская область — 786 случаев / 500 прививок;
- Тернопольская область — 710 случаев / 490 прививок;
- Харьковская область — 1494 случая / 1030 прививок;
- Херсонская область — 221 случай / 40 прививок;
- Хмельницкая область — 1351 случай / 700 прививок;
- Черкасская область — 768 случаев / 1440 прививок;
- Черновицкая область — 466 случаев / 400 прививок;
- Черниговская область — 583 случая / 260 прививок.
Напомним, по словам главного санврача Украины Викктора Ляшко, в нашей стране будет достаточно вакцины, чтобы вакцинировать 50% населения к концу 2021 года.
Украинские медики, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, могут вакцинировать до 5 млн человек в месяц. Минздрав планирует, что до конца 2021 года будет вакцинировано от коронавируса не менее 60% взрослого населения страны.