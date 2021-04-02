Статистика коронавируса на 2 апреля: от болезни скончались 433 украинца, это новый антирекорд суточной смертности

За прошедшие сутки 19 097 человек получили прививки против COVID-19 .

По состоянию на утро 2 апреля, в Украине зафиксировано 19893 новых случаев заболевания коронавирусом, в частности заболели 834 ребенка и 484 медработника.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Зафиксировано 433 летальных исхода. Таим образом, в Украине третий день подряд растет антирекорд количества умерших (30 марта зафиксировали 407 смертей, 31 марта зафиксировали 421 смерть).

Также за прошедшие сутки:

госпитализовано – 5040 человек;

виписано из больниц – 5065 человек;

выздоровело – 10287 человек;

Кроме того, за сутки провели 128 727 тестирований ( в частности методом ПЦР – 58944, методом ИФА – 22564, экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47219).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

19097 человек 1 апреля получили прививки против COVID-19 .

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев — 1164 случая / 1710 прививок;

Винницкая область — 815 случаев / 800 прививок;

Волынская область — 522 случая / 570 прививок;

Днепропетровская область — 1178 случаев / 1340 прививок;

Донецкая область — 852 случая / 640 прививок;

Житомирская область — 855 случаев / 850 прививок;

Закарпатская — 389 случаев / 730 прививок;

Запорожская область — 755 случаев / 960 прививок;

Ивано-Франковская область — 415 случаев / 837 прививок;

Киевская область — 1156 случаев / 930 прививок;

Кировоградская область — 166 случаев / 460 прививок;

Луганская область — 187 случаев / 440 прививок;

Львовская область — 1668 случаев / 1160 прививки;

Николаевская область — 456 случаев / 830 прививок;

Одесская область — 1608 случаев / 630 прививок;

Полтавская область — 693 случая / 870 прививок;

Ровенская область — 635 случаев / 480 прививок;

Сумская область — 786 случаев / 500 прививок;

Тернопольская область — 710 случаев / 490 прививок;

Харьковская область — 1494 случая / 1030 прививок;

Херсонская область — 221 случай / 40 прививок;

Хмельницкая область — 1351 случай / 700 прививок;

Черкасская область — 768 случаев / 1440 прививок;

Черновицкая область — 466 случаев / 400 прививок;

Черниговская область — 583 случая / 260 прививок.

Напомним, по словам главного санврача Украины Викктора Ляшко, в нашей стране будет достаточно вакцины, чтобы вакцинировать 50% населения к концу 2021 года.

Украинские медики, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, могут вакцинировать до 5 млн человек в месяц. Минздрав планирует, что до конца 2021 года будет вакцинировано от коронавируса не менее 60% взрослого населения страны.