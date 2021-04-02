Статистика коронавірусу на 2 квітня: від хвороби померли 433 українця, це новий антирекорд добової смертності

За минулу добу 19 097 осіб отримали щеплення проти COVID-19.

Станом на ранок 2 квітня, в Україні зафіксовано 19893 нових випадків захворювання коронавірусом, зокрема захворіли 834 дитини і 484 медпрацівника.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 433 летальні випадки. Таким чином, в Україні третій день поспіль зростає антирекорд кількості померлих (30 березня зафіксували 407 смертей, 31 березня зафіксували 421 смерть).

Також за минулу добу:

шпиталізовано — 5040 осіб;

виписано з лікарень — 5065 осіб;

видужала — 10287 осіб;

Крім того, за добу провели 128 727 тестувань (зокрема методом ПЛР — 58944, методом ІФА — 22564, експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 47219).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) і Дніпропетровській (1178) областях.

19097 осіб 1 квітня отримали щеплення проти COVID-19.

Кількість захворювань у регіонах на добу і кількість щеплень:

м Київ — 1164 випадки/1710 щеплень;

Вінницька область — 815 випадків/800 щеплень;

Волинська область — 522 випадки/570 щеплень;

Дніпропетровська область — 1178 випадків/1340 щеплень;

Донецька область — 852 випадки/640 щеплень;

Житомирська область — 855 випадків/850 щеплень;

Закарпатська — 389 випадків/730 щеплень;

Запорізька область — 755 випадків/960 щеплень;

Івано-Франківська область — 415 випадків/837 щеплень;

Київська область — 1156 випадків/930 щеплень;

Кіровоградська область — 166 випадків/460 щеплень;

Луганська область — 187 випадків/440 щеплень;

Львівська область — 1 668 випадків/1160 щеплень;

Миколаївська область — 456 випадків/830 щеплень;

Одеська область — 1608 випадків/630 щеплень;

Полтавська область — 693 випадки/870 щеплень;

Рівненська область — 635 випадків/480 щеплень;

Сумська область — 786 випадків/500 щеплень;

Тернопільська область — 710 випадків/490 щеплень;

Харківська область — 1494 випадки/1030 щеплень;

Херсонська область — 221 випадок/40 щеплень;

Хмельницька область — 1351 випадок/700 щеплень;

Черкаська область — 768 випадків/1440 щеплень;

Чернівецька область — 466 випадків/400 щеплень;

Чернігівська область — 583 випадки/260 щеплень.

Нагадаємо, за словами головного санлікаря України Віктора Ляшка, у нашій країні буде достатньо вакцини, щоб вакцинувати 50% населення до кінця 2021 року.

Українські медики, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, можуть вакцинувати до 5 млн осіб на місяць. МОЗ планує, що до кінця 2021 року вакцинують від коронавірусу не менше 60% дорослого населення країни.