З 3 квітня у Вінницькій області посилюють карантинні обмеження: що буде заборонено
На найближчі два тижні в області закриваються всі навчальні та культурні установи. Також накладаються додаткові обмеження на релігійні заходи.
З 00:00 3 квітня (опівночі з п'ятниці на суботу) до 00:00 12 квітня у Вінницькій області посилюють карантинні обмеження. Відповідне рішення було ухвалене 2 квітня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), повідомляє прес-служба Вінницької облдержадміністрації.
Зокрема, з 3 по 12 квітня на території Вінницької області діятимуть заборони на:
- проведення всіх масових розважальних спортивних, рекламних та інших заходів, крім офіційних спортивних заходів без участі глядачів;
- проведення культурних масових заходів;
- прийом відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших установах культури та прийому відвідувачів іншими суб'єктами діяльності в сфері культури;
- прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
- діяльності культових споруд і приміщень, обладнаних для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів із розрахунку одна людина на 5 кв. метрів споруди або приміщення;
- проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечене дотримання дистанції 1,5 метри між присутніми;
- відвідування навчальних закладів усіх типів і форм власності її здобувачами, зокрема учнів 1-4 класів установ загальної середньої освіти, крім здобувачів установ дошкільної та спеціальної освіти.
Також всім керівникам організацій та установ незалежно від форми власності рекомендовано перевести співробітників на дистанційну роботу. Винятком є лише критично важливі для інфраструктури об'єкти: фінансові, банківські, комунальні й інші установи.
Нацполіції Вінницькій області доручено посилити контроль за виконанням карантинних обмежень. У разі порушення протиепідемічних норм правоохоронці можуть тимчасово припиняти діяльність установ та організацій.
Варто зазначити, що МОЗ поки що відносить Вінницьку область до "помаранчевої" карантинної зони.
Зазначимо, за минулу добу, 1 квітня, у Вінницькій області зафіксували 815 нових випадків COVID-19. За день в регіоні зробили 800 щеплень вакцини.
Станом на вечір 1 квітня в країні було зайнято понад 60% ліжок для COVID-пацієнтів.