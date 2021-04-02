З 3 квітня у Вінницькій області посилюють карантинні обмеження: що буде заборонено

На найближчі два тижні в області закриваються всі навчальні та культурні установи. Також накладаються додаткові обмеження на релігійні заходи.

З 00:00 3 квітня (опівночі з п'ятниці на суботу) до 00:00 12 квітня у Вінницькій області посилюють карантинні обмеження. Відповідне рішення було ухвалене 2 квітня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), повідомляє прес-служба Вінницької облдержадміністрації.

Зокрема, з 3 по 12 квітня на території Вінницької області діятимуть заборони на:

проведення всіх масових розважальних спортивних, рекламних та інших заходів, крім офіційних спортивних заходів без участі глядачів;

проведення культурних масових заходів;

прийом відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших установах культури та прийому відвідувачів іншими суб'єктами діяльності в сфері культури;

прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

діяльності культових споруд і приміщень, обладнаних для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів із розрахунку одна людина на 5 кв. метрів споруди або приміщення;

проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечене дотримання дистанції 1,5 метри між присутніми;

відвідування навчальних закладів усіх типів і форм власності її здобувачами, зокрема учнів 1-4 класів установ загальної середньої освіти, крім здобувачів установ дошкільної та спеціальної освіти.

Також всім керівникам організацій та установ незалежно від форми власності рекомендовано перевести співробітників на дистанційну роботу. Винятком є лише критично важливі для інфраструктури об'єкти: фінансові, банківські, комунальні й інші установи.

Нацполіції Вінницькій області доручено посилити контроль за виконанням карантинних обмежень. У разі порушення протиепідемічних норм правоохоронці можуть тимчасово припиняти діяльність установ та організацій.

Варто зазначити, що МОЗ поки що відносить Вінницьку область до "помаранчевої" карантинної зони.

Зазначимо, за минулу добу, 1 квітня, у Вінницькій області зафіксували 815 нових випадків COVID-19. За день в регіоні зробили 800 щеплень вакцини.

Станом на вечір 1 квітня в країні було зайнято понад 60% ліжок для COVID-пацієнтів.