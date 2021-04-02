Глава Николаевской ОГА обратился к полиции из-за журналиста без маски (видео)

Специально для этого чиновник прервал доклад правоохранителей. Виновник же "нарвался" на административный протокол.

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким приказал вызвать полиции после конфликта с журналистом без защитной маски. Скандал произошел 2 апреля на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям региона.

Виталий Ким прервал доклад представителя полиции и обратил внимание на мужчину, который сидел на заседании без маски. Глава области потребовал, чтобы гражданин соблюдал меры безопасности или покинул помещение. Он выразил опасение, что журналист заразит его подчиненного — начальника управления инфраструктуры Сергея Сикорского.

Оппонент губернатора представился корреспондентом ИА "Таврия Ньюз" Игорем Савицким и заявил, что в "законных требованиях" не указано ношение маски, а также предложил отсесть на две метра дальше. Стоит отметить, что кроме него на заседание пришли и другие люди без масок.

"Мне безразлично, что там на ваш взгляд. Мы работаем, а вы без маски. Если вы не наденете маску – диалога не будет. Вы садитесь, мы закон нарушать не можем, но я обращаюсь к полиции, оформите этих людей и вызовите сюда наряд", — заявил Виталий Ким.

Как сообщает местное издание "My City", в итоге начальник патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила вызвал наряд полиции. Правоохранители составили против Игоря Савицкого и его спутников административные протоколы, им грозит штраф от 100 до 250 гривен.

[ + – ] Журналист, которому выписали штраф за маску в Николаеве Фото: My city

Ранее в Николаеве ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, ограничения продлятся до 4 апреля. Как заявил глава ОГА Виталий Ким, в областном центре превышено количество госпитализация 101,15 человек на 100 тысяч населения при норме 60 человек. Кроме того, загруженность коек состоянием на 21 марта составила 64,72% при допустимых 65%.