Голова Миколаївської ОДА звернувся до поліції через журналіста без маски (відео)

Спеціально для цього чиновник перервав доповідь правоохоронців. Винуватець же "нарвався" на адміністративний протокол.

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім наказав викликати поліцію після конфлікту із журналістом без захисної маски. Скандал стався 2 квітня на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій регіону.

Віталій Кім перервав доповідь представника поліції і звернув увагу на чоловіка, який сидів на засіданні без маски. Глава області вимагав, щоб громадянин дотримувався заходів безпеки або покинув приміщення. Він висловив побоювання, що журналіст заразить його підлеглого — начальника управління інфраструктури Сергія Сікорського.

Опонент губернатора представився кореспондентом ІА "Таврія Ньюз" Ігорем Савицьким і заявив, що в "законних вимогах" не вказане носіння маски, а також запропонував відсісти на дві метра. Варто зазначити, що крім нього на засідання прийшли й інші люди без масок.

"Мені байдуже, що там на ваш погляд. Ми працюємо, а ви без маски. Якщо ви не вдягнете маску — діалогу не буде. Ви сідаєте, ми закон порушувати не можемо, але я звертаюся до поліції, оформте цих людей і викличте сюди наряд", — заявив Віталій Кім.

Як повідомляє місцеве видання "My City", зрештою начальник патрульної поліції Миколаївській області Віталій Данила викликав наряд поліції. Правоохоронці склали проти Ігоря Савицького та його супутників адміністративні протоколи, їм загрожує штраф від 100 до 250 гривень.

[ + – ] Журналіст, якому виписали штраф за маску в Миколаєві Фото: My city

Раніше в Миколаєві посилили карантин через погіршення ситуації з коронавірусом, обмеження триватимуть до 4 квітня. Як заявив глава ОДА Віталій Кім, в обласному центрі перевищена кількість госпіталізацій 101,15 осіб на 100 тисяч населення при нормі 60 осіб. Крім того, завантаженість ліжок станом на 21 березня склала 64,72% при допустимих 65%.