Дважды по три дня подряд: сколько будет выходных в июне

В июне страна отмечает два государственных праздника, являющихся нерабочими днями.

В статье 73 КЗоТ указано, в какие праздничные и нерабочие дни на предприятиях, в учреждениях и организациях работа не проводится. В июне такими днями являются:

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20 июня — Троица;

28 июня — День Конституции Украины.

Если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то он переносится на следующий после выходного. Поэтому по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в июне выходной день с воскресенья 20 июня переносится на понедельник 21 июня. День Конституции Украины в этом году приходится на понедельник.

Таким образом, в июне украинцев ожидают два длинных уикенда подряд, с 19 по 21 и с 26 по 28 июня.

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Напомним, на сайте Верховной рады появился законопроект № 4597, которым предлагается внести изменения в 67-ю статью КЗоТ, запрещающие перенос рабочих дней на субботы и воскресенья, в том числе — в связи с праздниками. Инициаторами подачи этого документа стали 15 нардепов фракции "Слуга народа", в том числе — глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.