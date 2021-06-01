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Двічі по три дні поспіль: скільки буде вихідних у червні

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вихідні в червні 2021
Фото: Gennadij_Kotjuga

У червні країна святкує два державні свята, які є неробочими днями.

У статті 73 КЗпП зазначено, в які святкові та неробочі дні на підприємствах, в установах та організаціях робота не проводиться. У червні такими днями є:

  • 20 червня — Трійця;
  • 28 червня — День Конституції України.

Якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, то він переноситься на наступний після вихідного. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями в суботу та неділю в червні вихідний день з неділі 20 червня переноситься на понеділок 21 червня. День Конституції України цьогоріч припадає на понеділок.

Так, у червні українців чекають два довгі вікенди поспіль, з 19 по 21 та з 26 по 28 червня.

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Календар на червень

Нагадаємо, на сайті Верховної ради з'явився законопроект №4597, яким пропонується внести зміни в 67-у статтю КЗпП, що забороняють перенесення робочих днів на суботи та неділі, зокрема — в зв'язку зі святами. Ініціаторами подачі цього документа стали 15 нардепів фракції "Слуга народу", зокрема — глава парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.