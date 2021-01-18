"Слуга народа" Третьякова предлагает отменить перенос рабочих дней на выходные

Из-за переноса рабочих дней украинцам приходится работать по шесть дней в неделю, что, по мнению некоторых "Слуг", нарушает право на минимальное время отдыха.

На сайте Верховной рады Украины появился законопроект №4597, которым предлагается внести изменения в 67-ю статью трудового Кодекса, запретив Кабмину переносить рабочие дни на субботы и воскресенья, в том числе — в связи с праздниками. Инициаторами подачи этого документа стали 15 нардепов фракции "Слуга народа", в том числе — глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Она рассказала изданию "Українські новини" для чего, с ее точки зрения, необходим этот законопроект.

"Мой законопроект отнимает у Кабинета Министров право переносить рабочие дни. Ну и, соответственно, перенос праздничных дней является следствием переноса рабочих дней", — сказала Третьякова.

Она сообщила, что этот документ, в случае его принятия, запретит работодателям без согласия каждого из сотрудников, работающих на "пятидневке", переносить рабочие дни так, чтобы рабочая неделя становилась "шестидневной".

В пояснительной записке к законопроекту, который оказался в распоряжении "Українських новин", сказано, что переносы рабочих дней на выходные создают ситуации, из-за которых сотрудники вынуждены работать по 6 дней в неделю, что нарушает законодательные требования касательно минимального времени отдыха рабочих.

Также, согласно тексту пояснительной записки, слишком большое количество переносов рабочих дней отрицательно влияет на производительность сотрудников, уменьшает возможности для сотрудничества с зарубежными инвесторами и формирует негативный имидж бизнеса в стране.

Кроме того, по словам законодателей, в странах Европейского союза отсутствует практика переноса рабочих дней.

Отметим, в январе 2021 года из-за переноса рабочего дня с 8 на 16 января части украинцев на "пятидневном" рабочем графике на следующей неделе пришлось работать шесть дней подряд, с 11 по 16 января. Однако благодаря этому переносу у них же было 4 выходных подряд: с 7 по 10 января.

[ + – ] Календарь рабочих дней, январь 2021 года Фото: kalendari.co.ua

Напомним, в июне 2020 года Галина Третьякова оказалась в центре скандала из-за заявления, что в семьях, которые рожают детей ради получения соцпомощи, появляются "дети очень низкого качества" (само заявление прозвучало еще в конце мая во время одного из вебинаров, но активно начало обсуждаться в конце июня).

В итоге Третьякова признала, что выбрала "неудачные слова", но при этом критику в СМИ и соцсетях назвала "организованным буллингом", за которым стоят противники реформ.

В июле Третьякова жаловалась, что зарплата нардепов "маловата".