"Слуга народу" Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів на вихідні

Через перенесення робочих днів українцям доводиться працювати по шість днів на тиждень, що, на думку деяких "Слуг", порушує право на мінімальний час відпочинку.

На сайті Верховної ради України з'явився законопроект №4597, яким пропонується внести зміни в 67-ту статтю трудового Кодексу, заборонивши Кабміну переносити робочі дні на суботи та неділі, в тому числі — у зв'язку зі святами. Ініціаторами подачі цього документа стали 15 нардепів фракції "Слуга народу", в тому числі — глава парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Вона розповіла виданню "Українські новини" для чого, з її точки зору, необхідний цей законопроект.

"Мій законопроект забирає у Кабінету Міністрів право переносити робочі дні. Ну і, відповідно, перенесення святкових днів є наслідком перенесення робочих днів", — сказала Третьякова.

Вона повідомила, що цей документ, в разі його прийняття, заборонить роботодавцям без згоди кожного із співробітників, що працюють на "п'ятиденці", переносити робочі дні так, щоб робочий тиждень ставала "шестиденним".

У пояснювальній записці до законопроекту, який опинився у розпорядженні "Українських новин", сказано, що перенесення робочих днів на вихідні створюють ситуації, через які співробітники змушені працювати по 6 днів на тиждень, що порушує законодавчі вимоги щодо мінімального часу відпочинку робітників.

Також, згідно з текстом пояснювальної записки, занадто велика кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність співробітників, зменшує можливості для співпраці із зарубіжними інвесторами і формує негативний імідж бізнесу в країні.

Крім того, за словами законодавців, в країнах Європейського союзу відсутня практика перенесення робочих днів.

Відзначимо, в січні 2021 року через перенесення робочого дня з 8 на 16 січня частини українців на "п'ятиденному" робочому графіку на наступному тижні довелося працювати шість днів поспіль, з 11 по 16 січня. Однак завдяки цьому перенесенню у них же було 4 вихідних поспіль: з 7 по 10 січня.

[ + – ] Календар робочих днів, січень 2021 року Фото: kalendari.co.ua

Нагадаємо, у червні 2020 року Галина Третьякова виявилася в центрі скандалу через заяви, що в сім'ях, які народжують дітей заради отримання соцдопомоги, з'являються "діти дуже низької якості" (сама заява прозвучала ще в кінці травня під час одного з вебінарів, але активно почала обговорюватися в кінці червня ).

В результаті Третьякова визнала, що вибрала "невдалі слова", але при цьому критику в ЗМІ і соцмережах назвала "організованим булінгом", за яким стоять противники реформ.

У липні Третьякова скаржилася, що зарплата нардепів "замала".