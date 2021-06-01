Ряд оборонных предприятий не получают госфинансирования, - StateWatch

Как минимум 5 украинских предприятий, которые специализируются на оборонной сфере, не получают заказов или средств на выполнение контрактов.

Несколько украинских оборонных предприятий не получают государственного финансирования тайных военных проектов в рамках оборонного заказа Минобороны. Об этом сообщает негосударственная общественная организация StateWatch, НАКО и Проект реформы оборонных закупок.

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По данным организаций, Павлоградский химический завод не получает от Министерства обороны финансирования, поэтому производственные мощности предприятия простаивают, а специалисты уволены. Об этом предприятие заявляло еще в конце 2020 года. Химзавод специализируется на создании ракетного вооружения и боеприпасов. Предприятие завершило год с убытком в 156,8 млн гривен.

[ + – ] Ситуация с Павлоградским химзаводом Фото: Скриншот

Другое госпредприятие "Радиоприобор" не имеет прямых контрактов с Минобороны в рамках оборонного заказа. Предприятие, которые специализируется на производстве радиозапчастей, имеет лишь субподряд от Харьковского конструкторского бюро им. Морозова, но и оно задолжало предприятию 4,9 млн гривен. Из-за этого предприятие не может работать стабильно.

Группа предприятий "Госкосмоса" сообщила правительству, что программа "Производство военных транспортных средств" за 2020 год было профинансировано лишь на 25%. Для производства новых танков "Краб" и "Булат" не выделено средств.

Львовский государственный завод "Лорта", производящий аппаратуру связи спецназначения за 2020 год не получил денег от Минобороны на производство заказа ведомства. В результате они потратили 25 млн гривен собственных средств на выполнение контракта.

StateWatch — неправительственная организация, созданная в январе 2018 года. Их деятельность направлена на общественный контроль за бюджетными расходами в оборонной и медицинской сфере, а также органов правопорядка и антикоррупционных органов. Финансируется фондом "Відродження", Посольством США и IWPR Ukraine.

Напомним, Минобороны планирует закупить для ВСУ украинские боевые дроны после прохождения сравнительных характеристик.