Ряд оборонних підприємств не отримує державного фінансування, — StateWatch

Як мінімум 5 українських підприємств, які спеціалізуються на оборонній сфері, не отримують замовлень або коштів на виконання контрактів.

Кілька українських оборонних підприємств не отримують державного фінансування таємних військових проектів у рамках оборонного замовлення Міноборони. Про це повідомляє недержавна громадська організація StateWatch, НАКО і Проект реформи оборонних закупівель.

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За даними організацій, Павлоградський хімічний завод не отримує від Міністерства оборони фінансування, тому виробничі потужності підприємства простоюють, а фахівці звільнені. Про це підприємство заявляло ще в кінці 2020 року. Хімзавод спеціалізується на створенні ракетного озброєння і боєприпасів. Підприємство завершило рік зі збитками в 156,8 млн гривень.

[ + – ] Ситуація з Павлоградським хімзаводом Фото: Скриншот

Інше держпідприємство "Радіоприбір" не має прямих контрактів з Міноборони в рамках оборонного замовлення. Підприємство, яке спеціалізується на виробництві радіозапчастин, має лише субпідряд від Харківського конструкторського бюро ім. Морозова, але і воно заборгувало підприємству 4,9 млн гривень. Через це підприємство не може працювати стабільно.

Група підприємств "Держкосмосу" повідомила уряду, що програма "Виробництво військових транспортних засобів" за 2020 рік була профінансована лише на 25%. Для виробництва нових танків "Краб" та "Булат" не виділено коштів.

Львівський державний завод "Лорта", що виробляє апаратуру зв'язку спецпризначення, за 2020 рік не отримав грошей від Міноборони на виробництво замовлення відомства. У результаті вони витратили 25 млн гривень власних коштів на виконання контракту.

StateWatch — неурядова організація, створена в січні 2018 року. Їхня діяльність спрямована на громадський контроль за бюджетними витратами в оборонній і медичній сфері, а також органів правопорядку й антикорупційних органів. Фінансується фондом "Відродження", Посольством США і IWPR Ukraine.

Нагадаємо, що Міноборони планує закупити для ЗСУ українські бойові дрони після проходження порівняльних характеристик.