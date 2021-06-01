"Отправляйте детей группами": Ницой пригласила школьников на экскурсии и дала свой номер телефона

Героиня языковых скандалов уверена: она именно тот человек, которому родители из регионов готовы доверить знакомство своих детей со столицей.

Писательница Лариса Ницой, известная своей радикальной позицией по защите украинского языка, решила организовывать для школьников экскурсии по Киеву, чтобы продемонстрировать им исторические места, показанные в учебниках. Об этом сама она во вторник, 1 июня, написала на своей странице в Facebook.

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В публикации женщина рассказала о своей первой поездке в столицу Украины.

"Я тогда жила в районном городке и приехала к дедушке и бабушке на лето в село. А он взял и организовал такую поездку. Сказал: "Хочу показать внукам столицу". У нас не было своей машины, потому мы добирались поездом и ракетой по Днепру… Детские впечатления помню до сих пор", – отметила Ницой.

По словам писательницы, сегодня она живет в столице и считает, что многие родители с радостью отправили бы детей в Киев на экскурсию, однако не у каждого есть родственники или друзья в Киеве, кому можно было бы доверить свое чадо. Потому Ницой решила выступить в роли такого человека.

"Приезжайте. Всех встречу. Отправляйте детей группами. Посели в недорогом, но уютном отеле. Обеспечу трехразовое питание. Нескучно, но познавательно и весело проведу экскурсии. Сходим в кино, на боулинг или на другие развлечения", – написала женщина.

Ницой также пообещала, что вместе с детьми она "покатается в метро", а также "пообнимается в зоопарке с обезьянами и енотами". Для тех, кто изъявит желание отдать ей своих детей на экскурсию, писательница оставила свой номер телефона. Также она пообещала, что в случае чего ребенку окажет помощь квалифицированный врач.

Следует отметить, что в рейтинге "Топ-50 блогеров Украины" Фокуса Лариса Ницой заняла 46-е место.

Женщина обрела известность благодаря своим радикальным методам защиты украинского языка. В 2016 году она написала открытое письмо и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун с просьбой убрать русскоязычные надписи и рисунки в отделении хирургии детской больницы ОХМАТДЕТ. А уже в 2020 году Ницой поругалась с кассиром в супермаркете, из-за ее отказа разговаривать на государственном языке.

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