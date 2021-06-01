"Відправляйте дітей групами": Ніцой запросила школярів на екскурсії і дала свій номер телефону

Героїня мовних скандалів впевнена: вона саме та людина, якій батьки з регіонів готові довірити знайомство своїх дітей зі столицею.

Письменниця Лариса Ніцой, відома своєю радикальною позицією щодо захисту української мови, вирішила організовувати для школярів екскурсії по Києву, щоб продемонструвати їм історичні місця, показані в підручниках. Про це сама вона у вівторок, 1 червня, написала на своїй сторінці у Facebook.

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У публікації жінка розповіла про свою першу поїздку в столицю України.

"Я тоді жила в районному містечку і приїхала до дідуся і бабусі на літо в село. А він взяв і організував таку поїздку. Сказав: "Хочу показати онукам столицю". У нас не було своєї машини, тому ми добиралися поїздом і ракетою по Дніпру ... Дитячі враження пам'ятаю досі", — зазначила Ніцой.

За словами письменниці, сьогодні вона живе в столиці і вважає, що багато батьків з радістю відправили б дітей до Києва на екскурсію, проте не в кожного є родичі чи друзі в Києві, кому можна було б довірити своє чадо. Тому Ніцой вирішила стати такою людиною.

"Приїжджайте. Усіх зустріну. Відправляйте дітей групами. Оселю в недорогому, але затишному готелі. Забезпечу триразове харчування. Ненудно, але пізнавально і весело проведу екскурсії. Сходимо в кіно, на боулінг або на інші розваги", — написала жінка.

Ніцой також пообіцяла, що разом з дітьми вона "покатається в метро", а також "пообнімається в зоопарку з мавпами та єнотами". Для тих, хто виявить бажання віддати їй своїх дітей на екскурсію, письменниця залишила свій номер телефону. Також вона пообіцяла, що в разі чого дитині надасть допомогу кваліфікований лікар.

Варто зазначити, що в рейтингу "Топ-50 блогерів України" Фокуса Лариса Ніцой посіла 46-е місце.

Жінка знайшла популярність завдяки своїм радикальним методам захисту української мови. У 2016 році вона написала відкритого листа в. о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун з проханням прибрати російськомовні написи і малюнки у відділенні хірургії дитячої лікарні ОХМАТДИТ. А вже у 2020 році Ніцой посварилася з касиром у супермаркеті через її відмову розмовляти державною мовою.

Також ми писали про те, що, за словами міністра культури України Олександра Ткаченка, Києво-Печерська Лавра в Києві стала найпопулярнішою міською визначною пам'яткою в країні.