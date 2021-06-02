"Укрзализныця" не будет продлевать контракт с экс-нардепом Лещенко
После завершения контракта бывший парламентарий должен покинуть свою должность в Набсовете компании.
Акционерное общество "Укрзализныця" приняла решение на продлевать контракт с бывшим народным депутатом Украины Сергеем Лещенко и лишить его должности в своем Набсовете.
Об этом сообщил сам Лещенко во время видеотрансляции, размещенной на его канале в Youtube.
"Не переживайте, контракт у нас заканчивается двадцатого июня, через двадцать дней. Поэтому это случится согласно предписанным в контракте положениям", – рассказал Лещенко.
Видео с 31.20:
Ранее сообщалось, что бывший народный депутат Украины Мустафа Найем заявил, что его сократили с должности заместитель генерального директора по управлению активами "Укроборонпрома" и 29 апреля был последним днем его работы в концерне.
Также мы писали, что 18 мая на сайте Кабинета министров Украины появилась петиция с требованием уволить Сергея Лещенко из наблюдательного совета "Укрзализныци".
Фокус сообщал о том, что Анастасия Топольская (супруга Лещенко) в черном латексном костюме выступила со своей музыкой в одном из клубов Москвы.