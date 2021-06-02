"Укрзалізниця" не буде продовжувати контракт з екснардепом Лещенком
Після завершення контракту колишній парламентарій повинен покинути свою посаду в наглядовій раді компанії.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" вирішила на продовжувати контракт з колишнім народним депутатом України Сергієм Лещенком і позбавити його посади у своїй Наглядовій раді.
Про це повідомив сам Лещенко під час відеотрансляції, розміщеної на його каналі в Youtube.
"Не переймайтеся, контракт у нас закінчується двадцятого червня, через двадцять днів. Тому це відбудеться згідно з прописаними в контракті положеннями", — розповів Лещенко.
Відео з 31.20:
Раніше повідомлялося, що колишній народний депутат України Мустафа Найєм заявив, що його скоротили з посади заступника генерального директора з управління активами "Укроборонпрому" і 29 квітня був останнім днем його роботи в концерні.
Також ми писали, що 18 травня на сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція з вимогою звільнити Сергія Лещенка з наглядової ради "Укрзалізниці".
Фокус повідомляв про те, що Анастасія Топольська (дружина Лещенка) в чорному латексному костюмі виступила зі своєю музикою в одному з клубів Москви.