В Ворзеле под Киевом молодой лось серьезно травмировался, бегая среди домов (видео)

В этом районе проходят традиционные пути миграции лосей, сейчас их застроили, поэтому лоси часто теряются, попадают в тяжелые ситуации.

Несколько часов назад в соцсетях появились сообщения, что в пригороде Киева, в Ворзеле, автомобиль сбил лося, у того перелом ноги.

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Вскоре появились уточнения, что четверо молодых лосей с утра бегали по поселку, видимо, заблудившись. Один из них сломал ногу, перепрыгивая через забор из профнастила. Люди видели его в разных точках Ворзеля, пытались отследить, попутно вызывая подмогу.

Наконец лось вышел на дорогу и там уже упал, обессилев. Машины остановились, его не сбивали.

Ветеринары остановили кровотечение, сделали обезболивающий укол. На машине ГСЧС лося везут в Чубинское, в конноспортивный клуб "Магнат".

В соцсетях пишут, в районе Ворзеля проходят пути миграции лосей, сейчас их застроили, поэтому лоси часто теряются, попадают в тяжелые ситуации.

Ровно год назад издание "Сегодня" писало, что в Ворзеле люди заметили двух лосей, которые разгуливали по улицам ранним утром. Местные жители сообщают, что довольно часто видят тут животных.

Напомним, черниговские блогеры Дмитрий Тигранов и Андрей Соколов создали познавательный ролик о животных, живущих в Чернобыльской зоне, на территории более 2 тыс. кв. км.