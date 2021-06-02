В Ворзеле под Киевом молодой лось серьезно травмировался, бегая среди домов (видео)
В этом районе проходят традиционные пути миграции лосей, сейчас их застроили, поэтому лоси часто теряются, попадают в тяжелые ситуации.
Несколько часов назад в соцсетях появились сообщения, что в пригороде Киева, в Ворзеле, автомобиль сбил лося, у того перелом ноги.
Вскоре появились уточнения, что четверо молодых лосей с утра бегали по поселку, видимо, заблудившись. Один из них сломал ногу, перепрыгивая через забор из профнастила. Люди видели его в разных точках Ворзеля, пытались отследить, попутно вызывая подмогу.
Наконец лось вышел на дорогу и там уже упал, обессилев. Машины остановились, его не сбивали.
Ветеринары остановили кровотечение, сделали обезболивающий укол. На машине ГСЧС лося везут в Чубинское, в конноспортивный клуб "Магнат".
В соцсетях пишут, в районе Ворзеля проходят пути миграции лосей, сейчас их застроили, поэтому лоси часто теряются, попадают в тяжелые ситуации.
Ровно год назад издание "Сегодня" писало, что в Ворзеле люди заметили двух лосей, которые разгуливали по улицам ранним утром. Местные жители сообщают, что довольно часто видят тут животных.
Напомним, черниговские блогеры Дмитрий Тигранов и Андрей Соколов создали познавательный ролик о животных, живущих в Чернобыльской зоне, на территории более 2 тыс. кв. км.