У Ворзелі під Києвом молодий лось серйозно травмувався, бігаючи серед будинків (відео)

У цьому районі проходять традиційні шляхи міграції лосів, зараз їх забудували, тому лосі часто губляться, потрапляють у важкі ситуації.

Кілька годин тому в соцмережах з'явилися повідомлення, що в передмісті Києва, у Ворзелі, автомобіль збив лося, у того перелом ноги.

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Незабаром з'явилися уточнення, що четверо молодих лосів із ранку бігали по селищу, мабуть, заблукавши. Один із них зламав ногу, перестрибуючи через паркан із профнастилу. Люди бачили його в різних точках Ворзеля, намагалися відстежити, попутно викликаючи підмогу.

Нарешті лось вийшов на дорогу і там вже впав, знесилившись. Машини зупинилися, його не збивали.

Ветеринари зупинили кровотечу, зробили знеболювальний укол. На машині ДСНС лося везуть в Чубинське, в кінноспортивний клуб "Магнат".

У соцмережах пишуть, в районі Ворзеля проходять шляхи міграції лосів, зараз їх забудували, тому лосі часто губляться, потрапляють у важкі ситуації.

Рівно рік тому видання "Сегодня" писало, що у Ворзелі люди помітили двох лосів, які розгулювали по вулицях рано-вранці. Місцеві жителі повідомляють, що досить часто бачать тут тварин.

Нагадаємо, чернігівські блогери Дмитро Тигранов і Андрій Соколов створили пізнавальний ролик про тварин, які живуть в Чорнобильській зоні, на території понад 2 тис. кв. км.