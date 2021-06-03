Кидался на персонал: в аэропорту Харькова пьяный пассажир устроил дебош (фото, видео)
Мужчина напился перед рейсом в Анталью. Из-за неадекватного поведения его на борт самолета не пустили.
В харьковском аэропорту во время посадки на рейс "Харьков-Анталья" один из пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения "отличился" скандалом с рукоприкладством.
Как сообщает местный Telegram-канал "ХС Харьков", мужчина начал бросаться на персонал, размахивая руками, один из ударов пришелся в лицо одному из сотрудников аэропорта.
На видео, снятом свидетелем происшествия, видно, как пьяный пассажир жалуется на действия окружающих.
"Они специально спровоцировали. Хотят меня закрыть, сволочи! За то, что я человеку говорю правду, а вы – дешевые…" – кричит мужчина.
Пьяные выходки пассажира прервала одна из женщин, предположительно жена, ударившая скандалиста по спине со словами: "Тварь ты! Закрой рот свой, просто угомонись".
В итоге нарушителя не допустили на рейс, самолет улетел без него.
Ранее мы писали, что в Международном аэропорту "Харьков" пьяный гражданин Германии устроил дебош и оказал физическое сопротивление пограничникам. Мужчину не пускали на борт самолета из-за его состояния.
А в Одесском аэропорту задымился и вспыхнул багаж одного из пассажиров. Мужчина бросил горящий предмет на землю и побежал на рейс.
Также сообщалось, что в международном аэропорту Майами (США) пассажиры устроили массовую драку из-за нехватки мест в самолете.