Кидался на персонал: в аэропорту Харькова пьяный пассажир устроил дебош (фото, видео)

Мужчина напился перед рейсом в Анталью. Из-за неадекватного поведения его на борт самолета не пустили.

В харьковском аэропорту во время посадки на рейс "Харьков-Анталья" один из пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения "отличился" скандалом с рукоприкладством.

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Как сообщает местный Telegram-канал "ХС Харьков", мужчина начал бросаться на персонал, размахивая руками, один из ударов пришелся в лицо одному из сотрудников аэропорта.

На видео, снятом свидетелем происшествия, видно, как пьяный пассажир жалуется на действия окружающих.

"Они специально спровоцировали. Хотят меня закрыть, сволочи! За то, что я человеку говорю правду, а вы – дешевые…" – кричит мужчина.

Пьяные выходки пассажира прервала одна из женщин, предположительно жена, ударившая скандалиста по спине со словами: "Тварь ты! Закрой рот свой, просто угомонись".

В итоге нарушителя не допустили на рейс, самолет улетел без него.

[ + – ] Инцидент в аэропорту

Ранее мы писали, что в Международном аэропорту "Харьков" пьяный гражданин Германии устроил дебош и оказал физическое сопротивление пограничникам. Мужчину не пускали на борт самолета из-за его состояния.

А в Одесском аэропорту задымился и вспыхнул багаж одного из пассажиров. Мужчина бросил горящий предмет на землю и побежал на рейс.

Также сообщалось, что в международном аэропорту Майами (США) пассажиры устроили массовую драку из-за нехватки мест в самолете.