Кидався на персонал: в аеропорту Харкова п'яний пасажир влаштував дебош (фото, відео)

Чоловік напився перед рейсом в Анталію. Через неадекватну поведінку його на борт літака не пустили.

У харківському аеропорту під час посадки на рейс "Харків-Анталія" один з пасажирів у стані сильного алкогольного сп'яніння "відзначився" скандалом з рукоприкладством.

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Як повідомляє місцевий Telegram-канал "ХС Харків", чоловік почав кидатися на персонал, розмахуючи руками, один з ударів був по обличчю одному із співробітників аеропорту.

На відео, знятому свідком події, видно, як п'яний пасажир скаржиться на дії людей навколо.

"Вони спеціально спровокували. Хочуть мене закрити, покидьки! За те, що я людині кажу правду, а ви — дешеві ..." — кричить чоловік.

П'яні витівки пасажира перервала одна з жінок, імовірно дружина, яка вдарила скандаліста по спині зі словами: "Тварина ти! Закрий рот свій, просто вгамуйся".

У підсумку порушника не допустили на рейс, літак полетів без нього.

[ + – ] Інцидент в аеропорту

Раніше ми писали, що в Міжнародному аеропорту "Харків" п'яний громадянин Німеччини влаштував дебош і фізично опирався прикордонникам. Чоловіка не пускали на борт літака через його стан.

А в Одеському аеропорту задимився і спалахнув багаж одного з пасажирів. Чоловік кинув предмет, що палав, на землю і побіг на рейс.

Також повідомлялося, що в міжнародному аеропорту Маямі (США) пасажири влаштували масову бійку через брак місць у літаку.