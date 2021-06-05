В Киеве митингуют представители ЛГБТ-сообщества и их противники (фото, видео)
Под Офисом президента протестующие выдвинули ряд требований. Также сообщается об одном задержанном.
В Киеве в субботу, 5 июня у здания Офиса президента проходит акция под названием "Дави, чтобы не давили на тебя".
Как информирует Сегодня, на мероприятие собрались представители ЛГБТ-сообщества, выступающие против произвола, который, по их мнению, происходит со стороны радикалов и нападений преступных группировок на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.
Акцию анонсировала 2 июня украинская общественная организация КиевПрайд.
Сообщается, что одного из противников ЛГБТ-сообщества уже задержали правоохранители. Он стоял с плакатом, на котором было написано: "Требования нации – нет современной сегрегации".
Также известны требования самих протестующих:
- принятие законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и УК Украины касаемо борьбы с проявлениями дискриминации";
- реформа полиции, прокуратуры и судебной системы;
- расследование нападений радикалов на ЛГБТ и феминистских активисток;
- смена руководства МВД.
Напомним, на почту николаевской ЛГБТ-организации "Лига" поступило анонимное письмо, в котором неизвестные заявили, что будут "отлавливать по одному" местных гомосексуалов, "жечь их дома" и "резать их родных и близких".
В конце прошлого года Папа Римский Франциск поддержал однополые гражданские союзы, заявив, что геи и лесбиянки являются "детьми Божьими и имеют право на семью".
Фокус разбирался, с чем сталкиваются представители ЛГБТ в Украине.