В Киеве митингуют представители ЛГБТ-сообщества и их противники (фото, видео)

Под Офисом президента протестующие выдвинули ряд требований. Также сообщается об одном задержанном.

В Киеве в субботу, 5 июня у здания Офиса президента проходит акция под названием "Дави, чтобы не давили на тебя".

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Как информирует Сегодня, на мероприятие собрались представители ЛГБТ-сообщества, выступающие против произвола, который, по их мнению, происходит со стороны радикалов и нападений преступных группировок на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

[ + – ] Акция протеста

Акцию анонсировала 2 июня украинская общественная организация КиевПрайд.

[ + – ] Анонс мероприятия

Сообщается, что одного из противников ЛГБТ-сообщества уже задержали правоохранители. Он стоял с плакатом, на котором было написано: "Требования нации – нет современной сегрегации".

[ + – ] Противники акции

Также известны требования самих протестующих:

принятие законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и УК Украины касаемо борьбы с проявлениями дискриминации";

реформа полиции, прокуратуры и судебной системы;

расследование нападений радикалов на ЛГБТ и феминистских активисток;

смена руководства МВД.

[ + – ] Митинг в Киеве

Напомним, на почту николаевской ЛГБТ-организации "Лига" поступило анонимное письмо, в котором неизвестные заявили, что будут "отлавливать по одному" местных гомосексуалов, "жечь их дома" и "резать их родных и близких".

В конце прошлого года Папа Римский Франциск поддержал однополые гражданские союзы, заявив, что геи и лесбиянки являются "детьми Божьими и имеют право на семью".

Фокус разбирался, с чем сталкиваются представители ЛГБТ в Украине.