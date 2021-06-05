У Києві мітингують представники ЛГБТ-спільноти та їх противники (фото, відео)
Під Офісом президента протестуючі висунули ряд вимог. Також повідомляється про одного затриманого.
У Києві в суботу, 5 червня біля будівлі Офісу президента проходить акція під назвою "Дави, щоб не тиснули на тебе".
Як інформує Сегодня, на захід зібралися представники ЛГБТ-спільноти, які виступають проти свавілля, який, на їхню думку, відбувається з боку радикалів і нападів злочинних угруповань на осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації.
Акцію анонсувала 2 червня українська громадська організація КиївПрайд.
Повідомляється, що одного з супротивників ЛГБТ-спільноти вже затримали правоохоронці. Він стояв з плакатом, на якому було написано: "Вимоги нації — немає сучасної сегрегації".
Також відомі вимоги самих протестуючих:
- прийняття законопроекту "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України стосовно боротьби з проявами дискримінації";
- реформа поліції, прокуратури та судової системи;
- розслідування нападів радикалів на ЛГБТ і феміністських активісток;
- зміна керівництва МВС.
Нагадаємо, на пошту миколаївської ЛГБТ-організації "Ліга" надійшов анонімний лист, в якому невідомі заявили, що будуть "відловлювати по одному" місцевих гомосексуалів, "палити їх будинки" і "різати їх рідних і близьких".
В кінці минулого року Папа Римський Франциск підтримав одностатеві цивільні союзи, заявивши, що геї та лесбійки є "дітьми Божими і мають право на сім'ю".
Фокус розбирався, з чим стикаються представники ЛГБТ в Україні.