У Києві мітингують представники ЛГБТ-спільноти та їх противники (фото, відео)

Під Офісом президента протестуючі висунули ряд вимог. Також повідомляється про одного затриманого.

У Києві в суботу, 5 червня біля будівлі Офісу президента проходить акція під назвою "Дави, щоб не тиснули на тебе".

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Як інформує Сегодня, на захід зібралися представники ЛГБТ-спільноти, які виступають проти свавілля, який, на їхню думку, відбувається з боку радикалів і нападів злочинних угруповань на осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації.

[ + – ] Акція протесту

Акцію анонсувала 2 червня українська громадська організація КиївПрайд.

[ + – ] Анонс заходу

Повідомляється, що одного з супротивників ЛГБТ-спільноти вже затримали правоохоронці. Він стояв з плакатом, на якому було написано: "Вимоги нації — немає сучасної сегрегації".

[ + – ] противники акції

Також відомі вимоги самих протестуючих:

прийняття законопроекту "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України стосовно боротьби з проявами дискримінації";

реформа поліції, прокуратури та судової системи;

розслідування нападів радикалів на ЛГБТ і феміністських активісток;

зміна керівництва МВС.

[ + – ] Мітинг в Києві

Нагадаємо, на пошту миколаївської ЛГБТ-організації "Ліга" надійшов анонімний лист, в якому невідомі заявили, що будуть "відловлювати по одному" місцевих гомосексуалів, "палити їх будинки" і "різати їх рідних і близьких".

В кінці минулого року Папа Римський Франциск підтримав одностатеві цивільні союзи, заявивши, що геї та лесбійки є "дітьми Божими і мають право на сім'ю".

Фокус розбирався, з чим стикаються представники ЛГБТ в Україні.