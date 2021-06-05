"Такого никогда не было": зимой Украина сможет обойтись без электричества из Беларуси и РФ

"Энергоатом" должен вовремя отремонтировать и запустить 15 энергоблоков АЭС — в противном случае украинцы рискуют остаться без света и отопления.

К ближайшей зиме Украина выработает достаточно своей электроэнергии, чтобы обойтись без импорта из России и Беларуси. Об этом исполняющий обязанности президента национальной компании "Энергоатом" Петр Котин заявил во время пресс-конференции в Южноукраинске, передает UBR.

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Большую часть электроэнергии в Украине генерируют атомные электростанции, поэтому до начала декабря энергетики планируют запустить все 15 энергоблоков на украинских атомных станциях. Согласно прогнозам, они смогут обеспечить достаточное количество энергии — более 13 тысяч МВт.

С начала 2021 года в Украине действуют только 12 блоков, но инженерам необходимо запустить еще три, иначе многие украинские потребители могут остаться без света и отопления. Либо электроэнергию придется снова закупать у России и Беларуси.

"Такого никогда не было, но мы можем это сделать и будем выдавать более чем 13 тысяч мегаватт для энергосистемы Украины", — рассказал глава предприятия. — "Таким образом, я думаю, что импорт не будет нужен этой зимой".

Петр Котин обратил внимание, что во время предыдущего отопительного сезона в Украине "остановилась вся тепловая генерация", однако страна избежала веерных отключений, ускорив ремонт оборудования на АЭС. К примеру, в критической ситуации на Хмельницкой атомной станции заработал энергоблок мощностью 1 тысяча МВт.

Ранее НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси на 4 месяца. Ограничения, принятые по требованию Кабинета министров, ввели до 1 октября 2021 года.

Фокус разбирался, чем Украине грозит прекращение поставок из Беларуси битума и бензина. В конце мая Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт некоторых украинских товаров сроком на шесть месяцев.

Тем временем, Молдова приостановила импорт продукции из Беларуси из-за нарушения прав человека. Власти приняли такое решение в отношении девяти белорусских государственных компаний, а банкам порекомендовали не принимать от них платежи.