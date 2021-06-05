"Такого ніколи не було": взимку Україна зможе обійтися без електрики з Білорусі та РФ

"Енергоатом" має вчасно відремонтувати і запустити 15 енергоблоків АЕС — в іншому випадку українці ризикують залишитися без світла та опалення.

До найближчої зими Україна виробить досить своєї електроенергії, щоб обійтися без імпорту з Росії та Білорусі. Про це виконуючий обов'язки президента національної компанії "Енергоатом" Петро Котин заявив під час прес-конференції в Южноукраїнську, передає UBR.

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Велику частину електроенергії в Україні генерують атомні електростанції, тому до початку грудня енергетики планують запустити всі 15 енергоблоків на українських атомних станціях. Згідно з прогнозами, вони зможуть забезпечити достатню кількість енергії — понад 13 тисяч МВт.

З початку 2021 року в Україні діють тільки 12 блоків, але інженерам необхідно запустити ще три, інакше багато українські споживачі можуть залишитися без світла та опалення. Або електроенергію доведеться знову купувати у Росії та Білорусі.

"Такого ніколи не було, але ми можемо це зробити і будемо видавати більш ніж 13 тисяч мегават для енергосистеми України", — розповів глава підприємства. — "Таким чином, я думаю, що імпорт не буде потрібний цієї зими".

Петро Котин звернув увагу, що під час попереднього опалювального сезону в Україні "зупинилася вся теплова генерація", проте країна уникла віялових відключень, прискоривши ремонт обладнання на АЕС. Наприклад, в критичній ситуації на Хмельницькій атомній станції запрацював енергоблок потужністю 1 тис МВт.

Раніше НКРЕКУ заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на 4 місяці. Обмеження, прийняті на вимогу Кабінету міністрів, ввели до 1 жовтня 2021 року.

Фокус розбирався, ніж Україні загрожує припинення поставок з Білорусі бітуму і бензину. В кінці травня Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт деяких українських товарів строком на шість місяців.

Тим часом, Молдова призупинила імпорт продукції з Білорусі через порушення прав людини. Влада прийняла таке рішення стосовно дев'яти білоруських державних компаній, а банкам порекомендували не приймати від них платежі.